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Aligarh News: रुद्र अवतार की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के श्री हनुमान मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों और रुद्र अवतार की महिमा का वर्णन किया। कथा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और भक्ति का संदेश देना रहा। भक्तों ने हर-हर महादेव के जयकारों के साथ कथा का आनंद लिया।

Aligarh News: रुद्र अवतार की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Aligarh News: अलीगढ़। श्री हनुमान मंदिर, रामलीला ग्राउंड के सामने श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। सोमवार को कथा बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों, पंच अवतार एवं एकादश रुद्र अवतार की कथा का वर्णन किया। कहा कि भगवान शिव की आराधना एवं शिव महापुराण का श्रवण मनुष्य को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति, सदाचार और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। ज्योतिर्लिंगों की महिमा एवं भगवान शिव के दिव्य स्वरूपों का प्रसंग सुनकर कथा पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भावविभोर हो गए। कथा के दौरान पूरा वातावरण हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा।

इस अवसर पर विकास वार्ष्णेय, रविता वार्ष्णेय, नीता वार्ष्णेय, दीपा वार्ष्णेय, डॉ. गौरी आर्य उपस्थित रहीं।

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