Aligarh News: महिला के घर पर युवक को आने से रोका तो फायरिंग, साथी को लगी गोली

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के मोहल्ला डोरी नगर में बुधवार को महिला के घर पर आने से युवक को रोका तो उसने अपने साथी के साथ तमंचे से फायरिंग कर दी। एक गोली तमंचा लोड करते समय युवक के साथी को ही लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया है।

रंजिश का कारण

डोरी नगर निवासी मनोरमा घर के दूसरी मंजिल पर बने कमरे में रहती हैं। नीचे उनके भतीजे रहते हैं। घर पर मनोरमा के परिचित नौरंगाबाद निवासी राजा का आना-जाना था। इस बात का विरोध उनके भतीजे करते थे। भतीजों ने टोकाटाकी करना शुरू कर दिया। इसी रंजिश में बुधवार की सुबह राजा अपने साथी हर्ष के साथ मनोरमा के घर पर पहंुच गया। गाली गलौज करते हुए भतीजे के ऊपर गोली चला दी। जैसे ही तमंचे में दूसरी गोली डाली तो गोली चल गई। गोली हर्ष की जांघ में जा लगी। यह देख वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। राजा हर्ष को बाइक से लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहंुच गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपी राजा और उसके साथी हर्ष निवासी कुंदन नगर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से तमंचा बरामद हुआ है।