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Aligarh News: महिला के घर पर युवक को आने से रोका तो फायरिंग, साथी को लगी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के गांधीपार्क थाना क्षेत्र में महिला के घर पर आए युवक ने अपने साथी के साथ गोलीबारी की। इस घटना में एक गोली युवक के साथी को लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमंचा भी बरामद किया है।

Aligarh News: महिला के घर पर युवक को आने से रोका तो फायरिंग, साथी को लगी गोली

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के मोहल्ला डोरी नगर में बुधवार को महिला के घर पर आने से युवक को रोका तो उसने अपने साथी के साथ तमंचे से फायरिंग कर दी। एक गोली तमंचा लोड करते समय युवक के साथी को ही लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद किया है।

घटना का विवरण

डोरी नगर निवासी मनोरमा घर के दूसरी मंजिल पर बने कमरे में रहती हैं। नीचे उनके भतीजे रहते हैं। घर पर मनोरमा के परिचित नौरंगाबाद निवासी राजा का आना-जाना था। इस बात का विरोध उनके भतीजे करते थे। भतीजों ने टोकाटाकी करना शुरू कर दिया। इसी रंजिश में बुधवार की सुबह राजा अपने साथी हर्ष के साथ मनोरमा के घर पर पहंुच गया। गाली गलौज करते हुए भतीजे के ऊपर गोली चला दी। जैसे ही तमंचे में दूसरी गोली डाली तो गोली चल गई। गोली हर्ष की जांघ में जा लगी। यह देख वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। राजा हर्ष को बाइक से लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहंुच गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में पुलिस ने आरोपी राजा और उसके साथी हर्ष निवासी कुंदन नगर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से तमंचा बरामद हुआ है।

हमला और इलाज

0-सरिया से हमला बता निजी अस्पताल में कराया इलाज

वारदात के बाद राजा घायल हर्ष को राधा रानी हॉस्पीटल लेकर पहंुच गया। वहां चिकित्सकों को बताया कि जांच में सरिया लगी है। इस पर चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। पीछा करते हुए पुलिस मौके पर पहंुच गई और दोनों को दबोच लिया।

पुलिस का बयान

0-वर्जन

महिला के घर पर आने-जाने से रोकने पर युवक ने अपने साथी के साथ गोली चलाई थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

-धनंजय सिंह,सीओ द्धितीय

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कौन घायल हुआ?
युवक के साथी हर्ष को गोली लगी।
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