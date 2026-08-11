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Aligarh News: लेडीज क्ल्ब ने किया शिव विवाह का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में डॉक्टर लेडीज क्लब ने रामघाट रोड पर होटल में 'शिव विवाह' कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष रत्नेश शाह और अन्य पदाधिकारियों ने की। माता पार्वती के जन्म से लेकर शिवजी के विवाह तक की झांकियों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर कई डॉक्टर और सदस्यों ने भाग लिया।

Aligarh News: लेडीज क्ल्ब ने किया शिव विवाह का आयोजन

Aligarh News: अलीगढ़। डॉक्टर लेडीज क्लब द्वारा रामघाट रोड पर स्थित एक होटल में हरियाली तीज का कार्यक्रम 'शिव विवाह' का आयोजन कर मनाया। शुभारंभ अध्यक्ष रत्नेश शाह, सचिव डॉ. रचना अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. इंदिरा अग्रवाल ने किया । माता पार्वति के जन्म से लेकर शिवजी से लगन-विवाह से संबंधित विभिन्न मनमोहक स्वरूपों व मनोहारी झांकियों के द्वारा सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉ. अंजू गुप्ता, डॉ. रश्मि अग्रवाल, डॉ. अवंतिका सिंह, डॉ. नीति गोयल, डॉ. सुरभि, सुशीला सिंह, रेनू राजवंशी, डॉ. अंजलि गुप्ता, डॉ. अल्पना वार्ष्णेय, डॉ. दीप्ती चानना, डॉ. प्रेक्षा, डॉ. नेहा त्यागी, डॉ. अरुना, डॉ. मोनिका, नूतन, डॉ. लेजली, बबीता शर्मा, अर्चना कुलश्रेष्ठ, विमलेशजी, डॉ. कमलेश, प्रतिमा उपस्थित रहे।

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