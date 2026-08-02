Aligarh News: कथा में सृष्टि निर्माण का किया वर्णन
Aligarh News: अलीगढ़ में स्वर्ण जयंती नगर में एक महीने का चल रहा शिव महा पुराण का चौथा दिन मनाया गया। दंडी स्वामी मुरलीधरानंद सरस्वती ने सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया। यजमान अर्चना वार्ष्णेय और संजीव रहे। पंडित प्रभात भारद्वाज ने रुद्राभिषेक कराया।
Aligarh News: अलीगढ़। स्वर्ण जयंती नगर, शिव धाम में एक महीने के लिए चल रही शिव महा पुराण के चौथे दिन रविवार को व्यास पीठ से दंडी स्वामी मुरलीधरानंद सरस्वती ने सृष्टि का निर्माण कैसे शुरू हुआ का वर्णन किया। आयोजन कर्ता संजय शर्मा, रागिनी शर्मा ने बताया कि मां नर्मदा नदी से निकला हर कंकण शिव है और नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यजमान अर्चना वार्ष्णेय और संजीव रहे। इस अवसर पर गौरी, राम प्रकाश भारद्वाज, राम प्रसाद वार्ष्णेय, नरेंद्र सिंह, मीरा दीक्षित, शिखा त्रिवेदी, नंदिनी, मान्या, अदिति, दीपिका उपस्थित रहे। पंडित प्रभात भारद्वाज ने सुबह 7 बजे से 9 बजे रुद्राभिषेक कराया।
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