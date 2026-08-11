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Aligarh News: शांतिनिकेतन वर्ल्ड स्कूल में छात्र परिषद का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: शांतिनिकेतन वर्ल्ड स्कूल में छात्र परिषद 2026-27 के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई। निदेशिका शालिनी महलवार ने विद्यार्थियों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि पंकज महलवार ने छात्रों को गुरुजनों और साथियों के प्रति सम्मान का संदेश दिया।

Aligarh News: शांतिनिकेतन वर्ल्ड स्कूल में छात्र परिषद का गठन

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता अनुशासन, नेतृत्व और संस्कारों की पाठशाला शांतिनिकेतन वर्ल्ड स्कूल में सोमवार को गर्व और उल्लास का दिन रहा। विद्यालय प्रांगण में छात्र परिषद 2026-27 के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आईआईएमटी ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूशन के चेयरमैन पंकज महलवार एवं विद्यालय की निदेशिका शालिनी महलवार द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया।निदेशिका शालिनी महलवार ने सभी चयनित विद्यार्थियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि पंकज महलवार ने ध्वज प्रदान कर सभी को गुरुजनों का सम्मान, छोटों से स्नेह और साथियों से मित्रता का संदेश दिया। शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष शेल्डन आदित्य उत्तम, हेड बॉय– चित्रांशु गौर, हेड गर्ल मानवी चौधरी, डिप्टी हेड बॉय सोनू यादव, डिप्टी हेड गर्ल माहिरा शर्मा, खेल एवं संस्कृति के ध्वजवाहक खेल कप्तान आदित्य राज, खेल उप-कप्तान अनुष्का शर्मा, सांस्कृतिक प्रमुख राज सिंह, काश हाउस के कप्तान अनुप्रिया को चुना गया।

प्रधानाचार्य सौरभ वार्ष्णेय ने मुख्य अतिथि एवं निदेशिका का आभार व्यक्त कर समारोह का समापन घोषित किया। इस अवसर पर उप-प्रधानाचार्य मनोज यादव, मुख्य अध्यापिका तवस्सुम अशरफ प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र यादव सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

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