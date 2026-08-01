Aligarh News: गोंडा में पोखर ओवरफ्लो मंदिर व पार्क जलमग्न
Aligarh News: गोंडा के नगला सबल क्षेत्र में भीषण जलभराव और गंदगी के कारण ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। पोखर की सफाई न होने और जल निकासी बंद होने से स्थिति चिंताजनक हो गई है। महिला श्रद्धालुओं को पूजा में कठिनाई हो रही है। लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
Aligarh News: n क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा n ग्रामीणों ने बीडीओ से की जल निकासी की मांग
गोंडा, संवाददाता। कस्बा के नगला सबल क्षेत्र में भीषण जलभराव और गंदगी के चलते ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। गांव के 17 बीघा में फैले पोखर की सफाई और गंदे पानी की निकासी न होने के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बारिश के मौसम में पोखर ओवरफ्लो होकर मुख्य मार्ग, मंदिर और पार्क तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है।
जलभराव के कारण परेशानी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोखर के किनारे स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर और डॉ. बी.आर. अंबेडकर पार्क के दो कमरों में अत्यधिक पानी भर गया है। पवित्र सावन माह शुरू होने के बावजूद मंदिर परिसर में जलभराव रहने से महिला श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पानी भरे रहने से मंदिर की इमारत और पार्क के कमरों के क्षतिग्रस्त होकर गिरने का खतरा भी मंडराने लगा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पोखर पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने के कारण पानी की सुचारू निकासी पूरी तरह बंद हो चुकी है। पूरे गांव का गंदा पानी इसी पोखर में इकट्ठा हो रहा है। लंबे समय से निकासी न होने के कारण पानी सड़ रहा है, जिससे इलाके में मच्छरों का भयंकर प्रकोप फैल गया है और किसी बड़ी महामारी के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इस गंभीर समस्या से त्रस्त होकर ग्रामीण भूप सिंह पुत्र हरीराम ने खंड विकास अधिकारी वीडियो गौंडा को प्रार्थना पत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से पोखर से अवैध कब्जा हटवाने और जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की अपील की है, ताकि सावन माह में पूजा-अर्चना सुचारू रूप से हो सके और गांव को संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने से बचाया जा सके।
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