Aligarh News: मण्डलीय महिला कबड्डी टीम का चयन
Aligarh News: अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला कबड्डी टीम का चयन किया गया। चयनित टीम 04 से 06 अगस्त तक आगरा में होने वाली प्रदेशीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेगी। टीम में खुशबू कुमारी, अनामिका, तमन्ना सहित अन्य खिलाड़ी और अजय कुमार टीम मैनेजर के रूप में शामिल हैं।
Aligarh News: अलीगढ़। महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम अलीगढ़ मे मण्डलीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता की टीम का चयन किया गया। चयनित टीम 04 से 06 अगस्त तक स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा में आयोजित होने वाली प्रदेशीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी। चयनित टीम में खुशबू कुमारी, अनामिका, तमन्ना, नंदनी, सोनम, शिवानी, प्रतीक्षा उपाध्याय, सुलेखा शर्मा, सुमन, सपना भारती, कुमारी सगुन, कविता, जान्हवी कुमारी और टीम मैनेजर के रूप में अजय कुमार शामिल रहेंगे।
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