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Aligarh News: पहली पत्नी के रहते हुए की दूसरी शादी, दोनों पहंुची थाने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: इगलास में एक युवक द्वारा पहली पत्नी से विवाह के बावजूद दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। दोनों पत्नियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पहली पत्नी का आरोप है कि उसे दहेज के लिए निकाला गया था, जबकि दूसरी ने युवक की पहली शादी की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Aligarh News: पहली पत्नी के रहते हुए की दूसरी शादी, दोनों पहंुची थाने

Aligarh News: n दोनों पत्नियों ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग n पुलिस मामले की गहनता के साथ कर रही जांच

इगलास, संवाददाता। कस्बा निवासी एक युवक द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और अब दूसरी पत्नी को भी घर से निकालने का मामला सामने आया है। शनिवार को दोनों पीड़ित पत्नियां कोतवाली पहुंचीं और आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा।

पहली पत्नी का आरोप

पहली पत्नी का आरोप है कि उसकी शादी वर्ष 2026 में हुई थी। पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे घर से निकाल दिया था, जिसका घरेलू हिंसा का मुकदमा हाथरस कोर्ट में विचाराधीन है। आरोप है कि पति ने कानूनी रूप से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली।

दूसरी पत्नी का आरोप

वहीं, दूसरी पत्नी ने बताया कि युवक ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर चार महीने पहले उससे निकाह किया था। सच्चाई पता चलने पर जब उसने विरोध किया, तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने जेठ पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर रजित वर्मा ने बताया कि दोनों महिलाओं ने कोतवाली आकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

पहली पत्नी ने किस वजह से पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की?
पहली पत्नी का आरोप है कि उसे दहेज की मांग को लेकर घर से निकाला गया था और पति ने कानूनी रूप से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली।
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