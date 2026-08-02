Aligarh News: शिकायतों में केवल औपचारिक आख्या न लगाई जाए: डीएम
Aligarh News: अलीगढ़ में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 85 शिकायतें मिलीं। डीएम अविनाश कुमार ने विद्युत शिकायतों के लापरवाह निस्तारण पर एसडीओ को फटकारा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों को सही तरीके से निस्तारित करें और समय पर शेष शिकायतों का समाधान करें।
Aligarh News: n विद्युत शिकायत के लापरवाह निस्तारण पर एसडीओ को फटकार अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। तहसील अतरौली में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में मेड़बंदी, पैमाइश, विद्युत, उर्वरक वितरण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएम अविनाश कुमार ने विद्युत शिकायत के लापरवाह निस्तारण पर एसडीओ को फटकार लगाते हुए कहा कि शिकायतों में केवल औपचारिक आख्या न लगाई जाए।सम्पूर्ण समाधान दिवस में 85 शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनमें 05 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराते हुए डीएम ने अवशेष शिकायतों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित कराने के निर्देश दिए। मेड़बंदी एवं पैमाइश से जुड़े प्रकरणों पर कहा कि ऐसे विवाद संपूर्ण समाधान दिवस में बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं।
इनका स्थायी समाधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-24 के अंतर्गत उपलब्ध विधिक व्यवस्था के अनुसार कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि की सीमा संबंधी विवादों में संबंधित पक्षों को एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए जागरूक करें। एसएसपी नीरज जादौन ने आपसी झगड़े, उत्पीड़न एवं घरेलू विवाद से संबंधित प्रकरणों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। इस दौरान एसडीएम अतरौली नारायण सिंह, सीएमओ डा. नीरज त्यागी, तहसीलदार राजेश कुमार वर्मा आदि मौजूद थे।
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