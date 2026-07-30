Aligarh News: चातुर्मास में सावन देगा बाजार को राहत की फुहार, सौ करोड़ का कारोबार

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता सावन माह में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता सावन माह में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना कारोबार के लिए भी मुफीद साबित होता है। केवल कारोबार व खरीदारी ही नहीं बल्कि लोग शुभ दिनों से नए निवेश की भी शुरूआत करते हैं। सावन माह की फुहार से कारोबार को रफ्तार मिलेगी। अलीगढ़ के कारोबारियों ने सावन माह को भुनाने की पूरी तैयारी कर ली है। हर सेक्टर सावन माह के कारोबार को लेकर तैयार है। किराना, कास्मेटिक, सराफा, फुटवियर, रेडीमेड गारमेंटस समेत जनरल उत्पादों की बिक्री खूब होती है। पूजन व भगवान भोले के श्रृंगार सामग्री की भी बाजार में धूम रहेगी。

व्यापार की नई ऊर्जा व्रत और संयम का पवित्र महीना श्रावण मास में जिले कई हिस्सों में बम बम भोले की धूम है। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ बम बम भोले की गूंज व्यापार को भी नई ऊर्जा देने वाला महीना साबित हो रहा है। इस महीने में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के दो बड़े त्योहार कारोबार मजबूत करने का काम करते हैं। कारोबारियों की मानें तो सावन से कारोबार का उठान होता है जो कि दीपावली तक जारी रहता है। बीच में पितृ पक्ष में खरीदारी सामान्य होती है और इसके बाद नवरात्र से फिर तेज हो जाती है। सावन में व्रत में खाए जाने वाली वस्तुओं की मांग बहुत ही बढ़ जाती है। इस महीने में दूध , मिठाई, व्रत में खाए जाने वाले नमकीन, प्रसाद, फल ड्राई फ्रूट, पूजा के समान और मंदिरों की सजावट के लिए फूलों की भी काफी बिक्री होती है। धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाने वाले लोगों से ट्रैवल्स व्यवसाय मैं काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

कांवड़ियों की सेवा का खर्च भंडारे से लेकर भोले के भक्तों की सेवा पर खर्च करेंगें करोड़ों

अलीगढ़ से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरेंगे। कांवड़ियों की सेवा के लिए लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। रामघाट रोड से लेकर खैर रोड तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगवाते हैं। खान पान से लेकर चिकित्सकीय सुविधा भोले के भक्तों को देते हैं। शिविर 24 घंटे चलता है और उसमें विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। पूजा पाठ के आयोजन बढ़ने की वजह से धार्मिक विधि विधान के लिए पंडितों की सबसे ज्यादा मांग होती है। श्रद्धा और भक्ति में लीन लोग जमकर पैसा खर्च करते हैं। जिसका फायदा बाजार को मिलता है। अकेले अलीगढ़ में 100 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार संभावित है。

बाजार की मांग बाजार में इनकी डिमांड रहेगी

कावड़ बनाने के लिए बाँस, लकड़ी, रंगीन कागज, कपड़ा और घंटी या घुँघरू का बाजार गुलजार है। अलीगढ़ या एटा के सैकड़ों परिवारों की आमदनी केवल घंटी और घुँघरू बनाने पर ही निर्भर है। वो इस सीजन में अच्छी कमाई करते हैं। अलीगढ़ को ताला उद्योग के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन ये घुँघरू-घंटी उद्योग के लिए भी लोकप्रिय है। जन्माष्टमी को लेकर पीतल की मूर्तियां बन रही हैं। भगवान भोलेनाथ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी महाराज की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। काँवड़िए पाँवों में घुँघरू बाँधते हैं, घंटी काँवड़ में लगा दी जाती है। अलीगढ़ में ऐसे 100 कारखाने हैं जहाँ हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। घंटी-घुँघरू पीतल के होते हैं। कच्चे माल की गलाई के बाद ढलाई, घिसाई, पॉलिश, पैकिंग इत्यादि का काम किया जाता है।

रोजगार के अवसर श्रमिकों को भी खूब मिलता है काम

जिस तरह काँवड़ बनाने वाले बढ़ई लोगों और घुँघरू-घंटी बनाने वाले मजदूरों को रोजगार मिलता है, ठीक उसी तरह से कपड़ों का कारोबार भी सावन के महीने में खूब परवान चढ़ता है। टेंट हाउस, डीजे संचालक, हलवाइयों और जेनेरेटर मालिकों की बुकिंग बढ़ जाती है। शिवभक्त भंडारा करते हैं, ऐसे में प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री भी बढ़ जाती है। टीशर्ट, निक्कर, पटका, तौलिया या फिर बटुआ, ये सब की बिक्री भी छोटे दुकानदार ही करते हैं। महाकाल लिखे टीशर्ट्स हों या फिर भगवान शिव की तस्वीर वाले, इनकी माँग बढ़ जाती है और बिक्री भी। मंदिर के आसपास फल और बेलपत्र बेचने वालों को भी काम मिलता है। केवल इन दोनों का कारोबार करोड़ों का होता है। प्रसाद में फल लोग लेते हैं। महिलाओं की श्रृंगार की वस्तुएँ भी खूब बिक रही हैं।

पूजन सामग्री की मांग पूजन सामग्री

बेलपत्र और धतूरा: भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ताजे फूल, बेलपत्र, भांग और धतूरा।

रुद्राक्ष और शिवलिंग: रुद्राक्ष की माला, छोटे शिवलिंग और गंगाजल की बोतलें।

त्रिशूल और डमरू: घरों और मंदिरों में रखने या चढ़ाने के लिए छोटे त्रिशूल, डमरू और घंटियां

खान-पान और व्रत के उत्पादव्रत का सामान:

सेंधा नमक, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, और साबूदाना।

मेवे और फल: मखाना, बादाम, काजू, किशमिश और ताजे फल।

दूध और मिठाइयां: घेवर, फेयी (फेनी) और दूध-दही से बने उत्पाद

महिलाओं का श्रृंगार और वस्त्रहरी चूड़ियां:

कांच और धातु की हरी व लाल चूड़ियां।

लहरिया साड़ियां: सावन के विशेष त्योहारों और हरियाली तीज के लिए बंधनी और लहरिया प्रिंट की साड़ियां।

मेहंदी: हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी के कोन

कारोबारियों की राय बोले कारोबारी

सावन को लेकर कास्मेटिक बाजार ने दिल्ली से आर्डर देकर सामान पहले मंगा लिया है। सावन से कारोबार शुरू होता है और तीज तक चलता है। मेंहदी से लेकर श्रृंगार के सामान खूब बिकते हैं। भगवान भोले व माता पार्वती को भी श्रृंगार चढ़ाया जाता है। विष्णु वाष्णेर्य, कास्मेटिक कारोबारी।

भगवान भोले के अभिषेक के साथ बाजार को बेहतर ऊर्जा मिलती है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकलते हैं। महिलाएं पूजन के साथ साड़ी, सूट की खरीदारी करती हैं। पुरुष कुर्ता पायजामा व नए कपड़े बनवाते हैं। रेडीमेड गारमेंटस के साथ टेक्सटाइल की भी बिक्री शुरू होगी। पंकज अग्रवाल, कपड़ा कारोबारी।

सावन में किराने की वस्तुओं की डिमांड अधिक रहती है। कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगते हैं और उनमें भोजन बनाने के लिए सामग्री की खरीदारी लोग करते हैं। चीनी, घी, तेल, रिफाइंड, दाल, चावल, मसाले, ड्राईफ्रूट्स समेत अन्य सामान किराना मंडी से जाते हैं। राजा सहपऊ, थोक किराना कारोबारी।

चांदी व सोने की आभूषणों की बिक्री होती है। महिलाएं चांदी की पायल, बिछुए व अन्य आभूषण खरीदती हैं। गोल्ड की ज्वैलरी भी लोग बनवाते हैं। रुद्राभिषेक के लिए भी चांदी के आभूषण लोग खरीदते हैं। कारोबार सावन से अच्छा रहने की उम्मीद है। यश करारिया, संचालक राकेश ज्वैलर्स