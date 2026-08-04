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Aligarh News: सड़क सुरक्षा नियमों की दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु था। अतिथियों ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

Aligarh News: सड़क सुरक्षा नियमों की दिलाई शपथ

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्इ संवाददाता कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल जीटी रोड पर सोमवार को सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोधा ब्लॉक के सीबीएसई, राजकीय एवं अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार, यातायात निरीक्षक कमलेश कुमार, आरआई परिवहन विभाग अनुराग वर्मा, एबीएसए लोधा सुबोध पाठक, अग्निशमन विभाग निरीक्षक संजीव कुमार सिंह, विजडम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, जिला खेल अध्यापक सुशील कुमार शर्मा द्वारा किया गया।

विद्यालय चेयरमैन ने सभी अतिथियों का स्मृति-चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि एवं अन्य वक्ताओं ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन न चलाने, नशे की स्थिति में वाहन संचालन से बचने तथा सड़क पर सदैव निर्धारित लेन का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

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