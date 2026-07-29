Aligarh News: सालपुर का क्षतिग्रस्त लघु सेतु अस्थायी रूप से बंद रहेगा
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता जनपद के कीलपुर-सालपुर मार्ग से राघवगढ़ी मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता जनपद के कीलपुर-सालपुर मार्ग से राघवगढ़ी मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग की लोक निर्माण विभाग मरम्मत करा रहा है। जिसको लेकर अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सालपुर के किलोमीटर-2 पर नाले पर लघु सेतु क्षतिग्रस्त है। लघु सेतु के स्थान पर नए बॉक्स लघु सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के कारण इस मार्ग पर आवागमन अस्थायी रूप से पूर्णतः बंद कर दिया गया है।अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेश कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
निर्माण कार्य के चलते ग्राम तकीपुर से बरकीगढ़ी एवं राघवगढ़ी जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। आमजन एवं वाहन चालकों की सुविधा के लिए हजियापुर डेरी से सालपुर-करनपुर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्धारित किया गया है। यह मार्ग पक्का एवं सुगम है और आवागमन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यातायात पुलिस एवं संबंधित विभाग ने क्षेत्रवासियों और वाहन चालकों से अपील की है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही उपयोग करें।
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