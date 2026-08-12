Aligarh News: रुपये निकालकरलौट रहे रिटायर्ड अध्यापक से लूट
Aligarh News: गंगासहाय, एक रिटायर्ड अध्यापक, इगलास से अपने गांव फतेहपुर लौटते समय मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा 80 हजार रुपये की छिनैती का शिकार हो गए। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर जांच शुरू कर दी है और चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है।
Aligarh News: इगलास संवाददाता। गंगासहाय रिटायर्ड अध्यापक निवासी फतेहपुर ग्रामीण बैंक, इगलास से 80 हजार रुपये निकालकर साइकिल से अपने गांव फतेहपुर लौट रहे थे। उन्होंने रुपये एक झोले में रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि गांव के रास्ते में बेसली गांव से पहले गेस्ट हाउस के पीछे दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने बुजुर्ग के पास मौजूद रुपयों से भरा झोला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है और आश्वाशन दिया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।