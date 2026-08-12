Aligarh News: रुपये निकालकरलौट रहे रिटायर्ड अध्यापक से लूट

Aligarh News: इगलास संवाददाता। गंगासहाय रिटायर्ड अध्यापक निवासी फतेहपुर ग्रामीण बैंक, इगलास से 80 हजार रुपये निकालकर साइकिल से अपने गांव फतेहपुर लौट रहे थे। उन्होंने रुपये एक झोले में रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि गांव के रास्ते में बेसली गांव से पहले गेस्ट हाउस के पीछे दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने बुजुर्ग के पास मौजूद रुपयों से भरा झोला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है और आश्वाशन दिया कि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ।