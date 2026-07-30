Aligarh News: रिटायर्ड दरोगा के घर से साढ़े सात लाख रुपये लेकर किरायेदार हुआ फरार

Aligarh News: रिटायर्ड दरोगा के घर से साढ़े सात लाख रुपये लेकर किरायेदार हुआ फरार
Aligarh News: अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रामनगर में रिटायर्ड दरोगा खड़ग सिंह जादौन का किरायेदार परिवार साढ़े सात लाख रुपए लेकर फरार हो गया। किरायेदार का फोन बंद गया और पुलिस ने पांच दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसएसपी ने जांच का आश्वासन दिया है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रामनगर में रिटायर्ड दरोगा के घर से साढ़े सात लाख रुपए लेकर किराएदार परिवार समेत फरार हो गया। अब फोन भी बंद जा रहा है। आरोप है कि पांच दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। गुरुवार को पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।रामनगर निवासी खड़ग सिंह जादौन रिटायर्ड दरोगा हैं। उन्होंने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते 25 जुलाई को घर में रखे साढ़े सात लाख रुपए लेकर किराएदार परिवार समेत फरार हो गया। उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो फोन बंद जा रहा है।
इसके बाद खड़ग सिंह तलाश करते हुए बरौला स्थित उसकी फुफेरी बहन के घर पहंुचे,उन्होंने पता बताने से इंकार कर दिया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहंुच गई। आरोप है कि पांच दिन बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया हैं। दरोगा से संपर्क किया तो उन्होंने टालमटोल कर दी। इस संबंध में एसएसपी नीरज जादौन ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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