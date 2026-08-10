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Aligarh News: बिजली गुल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: टप्पल के गांव हामिदपुर में ट्रांसफार्मर खराब होने से पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर ट्रांसफार्मर के जल्द बदलाव की मांग की। बिजली न आने से पानी की समस्या और बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा आ रही है। ग्रामीणों ने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है।

Aligarh News: बिजली गुल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Aligarh News: जट्टारी, संवाददाता। टप्पल क्षेत्र के गांव हामिदपुर स्थित मोहल्ला बाल्मीकि में ट्रांसफार्मर फुंकने के कारण पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। बिजली नहीं आने से नाराज महिला-पुरुषों ने रविवार को टप्पल थाने के सामने प्रदर्शन कर जल्द ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले का बिजली ट्रांसफार्मर दो अगस्त से खराब पड़ा है। इसकी सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों को देने के बावजूद अब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को पानी की समस्या के साथ दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

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ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए बिजली उपकेंद्र पर भी पहुंचे, लेकिन वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अधिकारियों के नहीं मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ट्रांसफार्मर को जल्द सही कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान संजय, मनोज, अजय, सनी, पुष्पा, ओमवती, सरोज, सर्वेश, धर्मेंद्र, ज्ञानचंद, मामचंद, सुरजा देवी, मनोज, रनवीर, धनवीर आदि लोग मौजूद रहे।

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