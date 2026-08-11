Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: प्रभु इच्छा से ही जीव संसार में आ और जा सकता है

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ के जयगंज स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में 8 से 10 अगस्त तक प्रवचन का आयोजन किया गया। इसमें नृरसिंह देव गोस्वामी महाराज ने भक्तों को त्याग और धर्म का महत्व बताया। कार्यक्रम में भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया और नवीन शिष्यों को गुरुदीक्षा दी गई।

Aligarh News: प्रभु इच्छा से ही जीव संसार में आ और जा सकता है

Aligarh News: अलीगढ़। जयगंज स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में वृंदावनधाम के श्री राधारमण मंदिर के सेवाधारी नृरसिंह देव गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्यों व श्री राधारमण लाल महाराज के सभी भक्तों को 8 से 10 अगस्त तक प्रवचन का आयोजन किया। प्रभू के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया। कहा कि प्राणी जगत में न अपनी इच्छा से आ सकता है और न ही इस माया रूपी संसार को छोड़ सकता है। केवल त्याग और धर्म करने का प्रयास इंसान पर निर्भर करता है। वह भी तब जब वह प्रभु के दिखाये मार्ग और निर्मल आचरण को अपने जीवन में ढालकर ईश्वर के आदेश पर चलता है।

कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे से नवीन शिष्यों को गुरुदीक्षा प्रदानकी। भजन संध्या में सारा वातावरण भक्तिमय हो गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।