Aligarh News: प्रभु इच्छा से ही जीव संसार में आ और जा सकता है
Aligarh News: अलीगढ़ के जयगंज स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में 8 से 10 अगस्त तक प्रवचन का आयोजन किया गया। इसमें नृरसिंह देव गोस्वामी महाराज ने भक्तों को त्याग और धर्म का महत्व बताया। कार्यक्रम में भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया और नवीन शिष्यों को गुरुदीक्षा दी गई।
Aligarh News: अलीगढ़। जयगंज स्थित श्री मदन मोहन मंदिर में वृंदावनधाम के श्री राधारमण मंदिर के सेवाधारी नृरसिंह देव गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्यों व श्री राधारमण लाल महाराज के सभी भक्तों को 8 से 10 अगस्त तक प्रवचन का आयोजन किया। प्रभू के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया। कहा कि प्राणी जगत में न अपनी इच्छा से आ सकता है और न ही इस माया रूपी संसार को छोड़ सकता है। केवल त्याग और धर्म करने का प्रयास इंसान पर निर्भर करता है। वह भी तब जब वह प्रभु के दिखाये मार्ग और निर्मल आचरण को अपने जीवन में ढालकर ईश्वर के आदेश पर चलता है।
कार्यक्रम के बाद शाम 4 बजे से नवीन शिष्यों को गुरुदीक्षा प्रदानकी। भजन संध्या में सारा वातावरण भक्तिमय हो गया।
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