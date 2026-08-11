Aligarh News: उमस भरी गर्मी के बीच झमाझम बारिश

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को मंगलवार दोपहर हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। दोपहर के समय अचानक मौसम बदला और आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद कुछ देर तक तेज बारिश हुई। बारिश के साथ हवा भी चलने लगी, जिससे वातावरण में घुली उमस कम हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। हवा की रफ्तार सुबह से ही काफी धीमी रही। धूप और बादलों के बीच दिनभर मौसम आंख-मिचौली करता रहा। कुछ समय के लिए बादल छाने पर लोगों को बारिश की उम्मीद जगी, लेकिन बादल छंटने के बाद तेज धूप निकल आती थी।

हवा बंद रहने से उमस का असर और ज्यादा महसूस हो रहा था। पंखे और कूलर चलने के बावजूद घरों और दुकानों में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही थी। दोपहर में हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी दिखाई दिया। तापमान में भी गिरावट महसूस दर्ज की गई। हवा चलने से लंबे समय से उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। बारिश थमने के बाद भी आसमान में बादल बने रहे, जिससे आगे भी बारिश की संभावना नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार, वातावरण में नमी बनी हुई है। आगामी दिनों में स्थानीय स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे उमस से और राहत मिलने की उम्मीद है।