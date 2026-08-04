Aligarh News: सोमवार को 3.5 लाख पहुंच गई जलाभिषेक करने वाले भक्तों की संख्या

Aligarh News: अलीगढ़ में सावन के पहले सोमवार पर बाबा के भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीन बजे के बाद भक्तों की कतारें मंदिरों तक पहुंचीं। जिले के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक और भव्य आरती का आयोजन हुआ। कुल मिलाकर 3.5 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया।

Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। सावन के सोमवार को बाबा के भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा जलाभिषेक हुआ। तड़के ही भक्तों की लाइन मंदिरों में लग गई। दूर दराज से आने वाले भक्त तो तीन बजे के बाद ही मंदिर में पहुंच गए थे। इस दौरान बारी-बारी सभी ने बाबा का जलाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कांवड़ियों का आना भी लगातार जारी रहा।

सावन मेला और जलाभिषेक श्री खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति द्वारा खैर रोड स्थित श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर पर पवित्र सावन मास में प्रथम सोमवार को श्रावण मेला का आयोजन किया गया। मध्य रात्रि 12 बजे से ही श्री खेरेश्वर महादेव का पूजन कर जलाभिषेक शुरू हो गया था। समिति अध्यक्ष गेहराज सिंह ने बताया कि शाम तक लगभग 3.5 लाख भक्तों ने जलाभिषेक कर दर्शन किए। रात्रि में बाबा का भव्य शृंगार के बाद आरती हुई। समिति महामंत्री ऋषि ओम शर्मा ने बताया कि पूरे मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों व फूल मालाओं से सजाया गया। मंदिर में 200 सेवादारों ने व्यवस्था संभाली। समिति कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मंदिर परिसर में 38 सीसीटीवी कैमरे से लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट आदित्य बंसल, सीओ महेश कुमार, एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह, इंस्पेक्टर बालेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी अभिमन्यु शर्मा की पूरी टीम ने सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग किया। 104 आरएएफ डिप्टी कमांडेंट ब्रजेश मीना, असिस्टेंट कमांडेंट अरुण ओनिपाल की पूरी टीम ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

महाआरती और श्रद्धालुओं की उपस्थिति भक्तों ने महाआरती में लिया भाग

मुख्य महंत प्रहलाद गिरी गोस्वामी ने रात 9:30 बजे श्री खेरेश्वर महादेव की महा आरती की। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि मेले में चाट पकौड़ी की दुकान, बच्चों के लिए झूले, खेल खिलौने की दुकान लगाई गईं। इस अवसर पर सूबेदार डीएस चौहान, नरेंद्र ठाकुर, राकेश शर्मा, छोटेलाल शर्मा, घमंडी सिंह वर्मा, सोहनलाल शर्मा, आनंद गिरि, ऋषि शर्मा, अशोक तोमर, नरेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र सिंह, दिगंबर सिंह, सोनू शर्मा, अमन गिरी, रामकुमार शर्मा, रजनीश तोमर, हरीश कुमार, विश्वजीत सिंह, अविनाश सिंह, केदारी लाल, मनीष अग्रवाल, धर्मेंद्र राघव, सुनील सिंह, हिमांशु कश्यप, रामकुमार गुप्ता, ऋषि पाल, नित्तो ठेकेदार, साहिल कुमार उपस्थित रहे।

अचलेश्वर महादेव में श्रद्धालुओं की संख्या श्री अचलेश्वर महादेव पर पहुंचे 50 हजार से ज्यादा भक्त

अचल ताला स्थित श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी रात 12 बजे के बाद से जलाभिषेक करने वालों की ऐसी लाइन लगी कि आधी रात तक बनी रही। इसके बाद सोमवार को तड़के ही बाबा के भक्त मंदिर पहुंच गए। एक के बाद एक ने जलाभिषेक किया। मंदिर के बाद बेल पत्र, धतूरा, दीप, धूप की दुकानें लगाई गई। बाबा को बेल पत्र ज्यादा चढ़ाया जाता है। इसके चलते इन दुकानों पर लोग पूजन सामग्री खरीदते दिखे। रविवार की रात 12 बजे से सोमवार की शाम तक जलाभिषेक करने वालों की संख्या 50 हजार से ऊपर पहुंच गई। इस दौरान अमन वार्ष्णेय, शिव कुमार, अनिल बजाज, मुकेश, राजू गणपत, दिनेश वर्मा, अमित अग्रवाल, देवेंद्र सराफ, बृजेश गुप्ता, देवेश वार्ष्णेय, सुगम अग्रवाल, आशु अघोर, हर्षित वार्ष्णेय, हिमांशु गोस्वामी शामिल रहे।

मंगलेश्वर महादेव में भक्तों की गतिविधियाँ मंगलेश्वर महादेव में उमड़े भक्त

जयगंज स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता सकरा होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं हुई। पांच सकरे रास्तों से पहुंचने वाले भक्ता का तांता सोमवार की शाम को लगा रहा। रविवार की रात को कांवड़ियों ने बाबा पर जलाभिषेक किया। इसके बाद सिलसिला शुरु हो गया। देर रात तक बाबा पर जल चढ़ता रहा। सोमवार की तड़के ही भक्त लोटा लेकर मंदिर पहंच गए। शाम तक भक्तों की संख्या 10 हजार को पार कर गई। मंदिर प्रांगण में फूल बंगला सजाया गया। दोपहर 2 बजे महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। राजघाट से आए आचार्य राजू उपाध्याय और आचार्य गोपाल कृष्ण भारद्वाज ने रुद्राभिषेक कराया। भगवान शिव के 108 नामों के द्वारा उनकी पूजा कराई गईं। बाबा की भव्य आरती हुई। उसके बाद बाबा का रात्रि शृंगार हुआ। बाबा का चांदी के मुकुट से शृंगार किया गया। भक्तों ने कीर्तन कर बाबा की पूजा की। रुद्राभिषेक में अंकित वार्ष्णेय, लकी बालाजी, तन्मय वार्ष्णेय, आशीष राजा, सुमित साइंटिफिक, राहुल पंडित, देवांश पंडित शामिल रहे।