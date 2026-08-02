Aligarh News: दुर्लभ संयोग और शुभ योगों के साथ पहला सोमवार आज
Aligarh News: इस बार सावन के पहले सोमवार पर 6 प्रमुख शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन किया गया व्रत, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उपयुक्त मुहूर्त और विशेष ध्यान रखने के उपाय भी बताए गए हैं।
Aligarh News: अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास सावन का पहला सोमवार इस बार बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। आज सोमवार को एक साथ 6 प्रमुख शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है, जो शिव आराधना के फल को हजारों गुना बढ़ा देगा। पंचांग के अनुसार ऐसा शुभ संयोग कई वर्षों बाद बना है।
इस दिन के शुभ योग
ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा ने बताया की सावन के पहले सोमवार पर ही सर्वार्थ सिद्धि, सुकर्मा और स्वयं शिव योग का एक साथ होना भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किया गया हर कार्य सिद्ध होता है। इस दिन बन रहा यह योग पूरे दिन और रात व्याप्त रहेगा। व्यापार, नौकरी या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए यह सर्वोत्तम है। सुकर्मा योग सुबह से रात 9:13 बजे तक रहेगा। इस योग का अर्थ ही है अच्छे कर्मों को करने वाला योग। सुबह सूर्योदय से लेकर रात 09 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। इस अवधि में किया गया दान-पुण्य और शुभ कार्य का फल कई जन्मों तक मिलता है। शिव योग सुबह से दोपहर 02:15 बजे तक होगा। साधना और सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला शिव योग। सावन के सोमवार पर इसका होना ही सबसे बड़ा संयोग है। इस योग में ॐ नमः शिवाय के जाप से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हंसराज योग (पंच महापुरुष राजयोग) पूरे दिन रहेगा। यह पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत दुर्लभ योग है। ज्योतिष में इसे सुख, समृद्धि, पद-प्रतिष्ठा और ज्ञान देने वाला राजयोग कहा गया है। जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, उनके लिए यह दिन गुरु को मजबूत करने का उत्तम अवसर है। धृति योग रात्रि 9:13 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक होगा। सुकर्मा योग समाप्त होते ही रात्रि 09:13 बजे से धृति योग शुरू होगा। धृति का अर्थ है धैर्य। यह योग जीवन में स्थिरता, एकाग्रता और मानसिक शांति लाता है। प्रीति और आयुष्मान योग के प्रभाव से आपसी प्रेम, दांपत्य सुख में वृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पूजा के शुभ मुहूर्त
सावन के पहले सोमवार पर पूजा के लिए ये रहेंगे सबसे शुभ मुहूर्त -
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:24 बजे से 05:07 बजे तक - जलाभिषेक के लिए सर्वश्रेष्ठ
प्रातः काल मुहूर्त: सुबह 05:30 बजे से 07:30 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 बजे से 12:53 बजे तक - सभी मनोकामना पूर्ति के लिए
प्रदोष काल (शाम की पूजा): शाम 06:45 बजे से रात 09:05 बजे तक - इस काल में शिव पूजा का विशेष फल मिलता है
निशिता काल: रात्रि 12:05 बजे से 12:48 बजे तक -
इस दिन किया गया रुद्राभिषेक, बेलपत्र पर राम नाम लिखकर अर्पित करना और शिव चालीसा का पाठ करने से ये होते हैं लाभ-
कुंडली में कालसर्प, पितृदोष और शनि की साढ़ेसाती के कष्टों से मुक्ति मिलती है।
अविवाहितों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। प्रीति योग के कारण यह दिन विशेष फलदायी है।
आयुष्मान योग में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आरोग्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है।
क्या करें और क्या न करें
क्या करें इस दिन :
शिवलिंग पर गंगाजल के साथ कच्चा दूध, शहद, दही और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
क्या न करें :
इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन-प्याज का सेवन न करें और काले वस्त्र पहनकर पूजा न करें।
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