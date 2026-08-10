Aligarh News: बारिश और खराब मौसम के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक

बारिश का असर

बारिश के चलते रेल संचालन प्रभावित होने से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। उत्तर पूर्व एक्सप्रेस करीब 19 मिनट की देरी से चली, जबकि सीमांचल एक्सप्रेस के संचालन में भी देरी रही। टाटा-जम्मूतवी ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से पीछे रही। वहीं आम्रपाली एक्सप्रेस करीब 25 मिनट की देरी से पहुंची। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 26 मिनट देरी से पहुंची। लोकल ट्रेनों की लेटलतीफी से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। टूंडला मेमू करीब 34 मिनट की देरी से चली। इसके अलावा अलीगढ़ और हाथरस के बीच संचालित होने वाली लोकल ट्रेनों के देर से आने-जाने के कारण यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ा। दिल्ली और खुर्जा की तरफ से आने और जाने वाली मेमू ट्रेनों के समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफार्मों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। कई यात्री निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचने के बावजूद ट्रेन के देरी से आने के कारण काफी देर तक प्लेटफार्म पर इंतजार करते रहे। परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हुई। रेल यात्रियों का कहना है कि बारिश के दौरान ट्रेनों की देरी से यात्रा का समय बढ़ गया है।