Aligarh News: एबीएसए के खिलाफ रसोइयों ने पुतला फूंककर किया हंगामा

Aligarh News: गोंडा में, परिषदीय विद्यालयों की रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बीआरसी केंद्र पर जोरदार प्रदर्शन किया। खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश के खिलाफ रसोइयों ने पुतला जलाया और काम का समय तय करने की मांग की। इस दौरान गर्मी के कारण दो महिला रसोइया बेहोश हो गईं।

Aligarh News: n बीआरसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग गोंडा, संवाददाता। विकास खंड के बीआरसी केंद्र पर परिषदीय विद्यालयों की रसोइयों का गुस्सा फूट पड़ा। खंड शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) वी.एन. देवपुरियां के उस आदेश के खिलाफ सैकड़ों रसोइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें सुबह से शाम तक स्कूल में रहने को कहा गया था। रसोइयों का कहना है कि उनका काम सिर्फ खाना बनाना और खिलाना है, वे दोपहर 2 बजे के बाद स्कूल में नहीं रुकेंगी। मानदेय वृद्धि और एबीएसए की तानाशाही के विरोध में उन्होंने पुतला भी फूंका। इस दौरान अत्यधिक गर्मी और भूख-प्यास के कारण दो महिला रसोइया बेहोश हो गईं, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

प्रदर्शन की मांगें ब्लाक मंत्री विक्रांत चौधरी के नेतृत्व में रसोइयों ने दोपहर दो बजे तक जबरन रोके जाने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने ₹2,000 मानदेय को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाकर ₹10,000 करने, 12 महीने वेतन देने और काम का समय तय करने की मांग की। इस दौरान सूचना पर पहुंचे गोंडा ब्लाक प्रमुख चौधरी नरेन्द्र सिंह ने खंड शिक्षा कार्यालय पर धरने पर बैठी रसोइयों की समस्याएं सुनीं। एबीएसए ने दो बजे तक रुकने और गैर-हाजिरी लगाने के आदेशों को भ्रांति बताते हुए समाधान का आश्वासन दिया।

धरने में शामिल लोग ​इस विरोध प्रदर्शन और धरने में ब्लाक अध्यक्ष मुकेश चौधरी, मंत्री विक्रांत चौधरी, चंद्रजीत सिंह, विपिन कुमार, राहुल कांकरन, ओमप्रकाश, रामश्री, रामवीर गौतम, राजवीर शर्मा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिला रसोईया व ग्रामीण मौजूद रहे.