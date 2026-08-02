Aligarh News: खेरसा-मोहकमपुर में ग्राम पंचायत की रॉयल केमिकल फैक्टरी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। फैक्टरी से निकलने वाले धुएं और तेजाब जैसी गंध के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीणों ने फैक्टरी को हटाने और जांच की मांग की। प्रशासन से समुचित कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

Aligarh News: खेरसा-मोहकमपुर में कैमिकल फैक्टरी का विरोध, किया प्रदर्शन छर्रा-गंगीरी-बरला के बॉर्डर पर स्थित ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित है फैक्टरी

फैक्टरी का प्रदूषण n फैक्टरी से निकलने वाले धुंए व गंध से ग्रामीणों का सांस लेना मुश्किल

ग्रामीणों की शिकायत n आंखों में जलन व अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही उत्पन्न

छर्रा, संवाददाता। ब्लॉक गंगीरी की ग्राम पंचायत खेरसा के मोहकमपुर स्थित एक रॉयल केमिकल फैक्टरी के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब दस वर्षों से संचालित इस फैक्टरी से निकलने वाले रासायनिक धुएं और तेजाब जैसी गंध के कारण आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है तथा आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

प्रदर्शन और पुलिस का हस्तक्षेप बताया गया कि यह फैक्टरी थाना गंगीरी, थाना बरला तथा ब्लॉक अकराबाद और गंगीरी की सीमा के निकट स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार फैक्टरी में दिन और रात की दो शिफ्टों में लगभग 25-25 मजदूर कार्य करते हैं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण फैक्टरी की चारदीवारी और फैक्टरी को गांव से हटाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। किसी व्यक्ति द्वारा यूपी-112 पर सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने फैक्टरी में मौजूद मजदूरों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि फैक्टरी मालिक मौके पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद एसआई प्रदीप कुमार ने ग्रामीणों को सलाह दी कि चूंकि उस दिन तहसील दिवस है, इसलिए वे अपनी शिकायत का प्रार्थना पत्र तहसील में दें, ताकि संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीण तहसील में शिकायत दर्ज कराने के लिए रवाना हो गए।

प्रशासन से अपेक्षाएँ ग्रामीणों ने प्रशासन से फैक्टरी की जांच कराते हुए पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का परीक्षण कराने तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए फैक्टरी को आबादी से हटाने की मांग की है। वहीं, इस संबंध में फैक्टरी प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आ सका है।

प्रदर्शन कारीयो में नंदकिशोर, जीतू, मनोज, मनोज राजपूत, ओमवीर सिंह, योगेंद्र कुमार, सूरजपाल सिंह, हरिओम, शिशुपाल, इंदरपाल सिंह, मानपाल सिंह, कैलाश, भूरेलाल, वीरेश, योगेश कुमार, दिनेश, ग्राम सचिव हरप्रसाद सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

जनहित का सवाल कई सालों से फैक्ट्री हटाने का आश्वासन दे रहे थे लेकिन अब अधिकारियों से शिकायत कर इसे हटाना ही जनहित में होगा।

-मनोज शर्मा

सड़क पर लोगों का निकलना दूभर है। मुंह पर कपड़ा रखकर निकलते हैं। बदबू सहन नहीं हो पा रही है।

- नवीन प्रकाश

लोगों का जीना दूभर हो गया है। बीमारीयां बढ़ेंगी, फैक्ट्री को हटाया जाए, जनता ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमें खुलकर सामने आना पड़ा है।

नेमपाल सिंह, ग्राम प्रधान खेरसा