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Aligarh News: इसी माह आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के अंत में अलीगढ़ का दौरा कर सकते हैं। वह 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा है।

Aligarh News: इसी माह आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह यानि अगस्त महीने के अंत में अलीगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। वह अलीगढ़ की जनता को डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं।

परियोजनाओं का उद्घाटन

इसके साथ ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में 50 करोड़ रुपये की लागत से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन मौसम के अनुमान, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के आंकलन में जुट गया है।

प्रशासन की तैयारियां

जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा के भीतर पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री के हाथों उनका लोकार्पण कराया जा सके। प्रधानमंत्री जिन प्रमुख विकास कार्यों को जनता को समर्पित कर सकते हैं, उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय शामिल है। गौरतलब है कि 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लोधा और मुसेपुर जरौली में 92 एकड़ से अधिक भूमि पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ मंडल के लगभग 395 कॉलेजों से संबद्ध है और अब इसके बनकर तैयार होने पर इसके आधिकारिक लोकार्पण का इंतजार है। इसके अलावा नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मल्टीलेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट और शहर के अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं।

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अगस्त महीने में प्रधानमंत्री का अलीगढ़ दौरा हो सकता है। हालांकि अभी कोई अधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां आदि में जुटा है।

-किंशुक श्रीवास्तव, एडीएम सिटी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ था?
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
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