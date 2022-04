अलीगढ़ में भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर प्रभात फेरी, दोपहर में शोभायात्रा

अलीगढ़ में भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर प्रभात फेरी, दोपहर में शोभायात्रा

भगवान महावीर स्वमी की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। समारोह के तहत प्रात्: पांच बजे प्रभात फेरी का आयोजन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं महावीर स्वामी का डोला नगर भ्रमण कराया। प्रतिष्ठाचार्य की विधि ब

कार्यालय संवाददाता ,अलीगढ़ Sunil Thu, 14 Apr 2022 12:15 PM

