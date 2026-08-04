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Aligarh News: बिजली कटौती से श्रद्धालु भी परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में श्रावण मास का पहला सोमवार खास धार्मिक महत्व रखता है। सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा और शिवालयों में सुविधाओं के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, कई क्षेत्रों में बिजली कटौती के कारण श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

Aligarh News: बिजली कटौती से श्रद्धालु भी परेशान

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सावन के सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण सरकार ने श्रावण मास में कांवड़ियों की सुरक्षा, शिवालयों में व्यवस्थाएं और 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद अलीगढ़ में श्रावण मास के पहले सोमवार की सुबह शहर के कई इलाकों में तीन से चार घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। जनकपुरी, विद्या नगर, रामघाट रोड सहित शहर के कई क्षेत्रों में सुबह के समय बिजली गुल रहने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। बिजली कटौती के कारण श्रद्धालुओं की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई। कई लोग समय पर स्नान और पूजा-अर्चना नहीं कर सके।

कुछ तो बिना विधिवत पूजा किए ही नौकरी और व्यापार के लिए घरों से निकलने को मजबूर हुए। वहीं रघुवीरपुरी, सासनीगेट, रावण टीला, नगला मसानी सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों ने भी बिजली न मिलने की शिकायत की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सरकार ने सावन के दौरान शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, तब ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर लंबी बिजली कटौती आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है।

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