Aligarh News: बिजली कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर में अव्यवस्थाओं का झटका

Aligarh News: फोटो.. बिजली घर के सरकारी आवासों की हालत बेहद खराब स्थिति में बिना अलॉट के

Aligarh News: फोटो.. बिजली घर के सरकारी आवासों की हालत बेहद खराब स्थिति में

बिना अलॉट के भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं लोग

खपरेल हटा कर टिनशेड लगाया, कुछ ने कराया काम

चतुर्थ श्रेणी आवासों में रह रहे लोग रह रहे हैं जर्जर मकानों में

मामले में जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेंगे अधिकारी

अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता।

लाल डिग्गी स्थित बिजलीघर परिसर में बने सरकारी आवास बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। लंबे समय से मरम्मत और रखरखाव के अभाव में कई आवास जर्जर हो चुके हैं। हालत यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बनाए गए करीब एक दर्जन आवासों में लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। वहीं, कुछ आवासों में बिना आवंटन के लोगों के रहने की बात भी निकल कर सामने आई है।

आवासों की जर्जर स्थिति सरकारी आवासों में एक तरफ मजबूत इमारतें खड़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ जर्जर मकानों की स्थिति है। परिसर में बने कई पुराने आवासों की छतें और दीवारें खराब हो चुकी हैं। कुछ आवासों की खपरैल हटाकर टिनशेड लगा दिया गया है। वहीं, कुछ लोगों ने अपनी जरूरत के मुताबिक सरकारी आवासों में निर्माण और मरम्मत का काम भी करा लिया है। जर्जर भवनों में रहने वालों को बारिश के मौसम में सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि ये आवास कभी भी ढह सकते हैं। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी लोग उन मकानों में पूरे परिवार के साथ गुजर-बसर कर रहे हैं।

पेंशनभोगी और रिश्तेदार भी रह रहे जानकारी के अनुसार, कुछ सरकारी आवासों में विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनभोगी व उनके परिजन भी रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ आवासों में कर्मचारियों के रिश्तेदारों के रहने की बात भी सामने आई है। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इन आवासों का आवंटन किन लोगों के नाम पर है और वर्तमान में इनमें कौन रह रहा है। चीफ इंजीनियर के मुताबिक पेंशन भोगी इस तरह से सरकारी आवासों में नहीं रह सकते। लोग खुद जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। यदि किसी का पेंशन सेटलमेंट नहीं हो पाया है तो वह विभाग की अनुमति से कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकता।

जांच के बाद होगी कार्रवाई चीफ इंजीनियर अरविंद नायक बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। आवासों में रहने वाले लोगों के आवंटन की स्थिति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों के विपरीत सरकारी आवास में रह रहा पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जर्जर आवासों का निरीक्षण कराकर उनकी स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। एक्सीएन सिविल से इसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी।

वर्जन बारिश में बेहद खराब स्थिति हो जाती है। ऐसे में कई बार दीवारों से मसाला झड़ जाता है। छत से पानी आने की समस्या आम हो चुकी है। खुद ही लोग अपने आवासों की मरम्मत कराते हैं।

माया देवी

किसी के छत का प्लास्टर गिर रहा है तो किसी की छत से बारिश का पानी आता है। ऐसे में कैसे गुजर बसर हो समझ नहीं आता। विभाग को इसे ठीक कराना चाहिए।

तोहिद