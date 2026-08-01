Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर छात्र व शिक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: छर्रा के गांव सुनपहर में पीएम श्री विद्यालय तक पहुँचने के लिए पक्का मार्ग नहीं है। बारिश में छात्र-छात्राएं कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हैं, जिससे गिरने की घटनाएं होती हैं। ग्राम पंचायत ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है।

Aligarh News: कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर छात्र व शिक्षक

Aligarh News: छर्रा के गांव सुनपहर में पीएम श्री विद्यालय तक जाने वाला मार्ग कीचड़ व दलदल से बदहाल छर्रा, संवाददाता। विकास खंड गंगीरी की ग्राम पंचायत सुनपहर का राजनीतिक और शैक्षिक महत्व होने के बावजूद आज भी यहां के पीएम श्री विद्यालय तक पहुंचने के लिए पक्का मार्ग नहीं है। बरसात के दिनों में विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं, शिक्षकों तथा ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे आए दिन फिसलकर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं।

गांव की राजनीतिक स्थिति

सुनपहर गांव से गंगीरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व व शुरगीय विधायक डॉ. राम सिंह तीन बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी क्षेत्र का नेतृत्व किया। उनसे पहले इसी गांव के भगवानदास लोधी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान में यह ग्राम पंचायत विधानसभा अतरौली तथा हाथरस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।गांव में स्थित पीएम श्री विद्यालय जनपद के लगभग 22 पीएम श्री विद्यालयों में शामिल है। गंगीरी ब्लॉक में ऐसे दो विद्यालय हैं-एक छर्रा रफातपुर और दूसरा सुनपहर। विद्यालय में 8 शिक्षक और 2 शिक्षामित्र कार्यरत हैं तथा लगभग 470 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

सड़क निर्माण की स्थिति

ग्राम पंचायत के सीमित बजट के कारण गांव की मुख्य सड़क का निर्माण अधर में है। ग्रामीणों को क्षेत्र पंचायत और बीडीओ से सड़क बनवाने का आश्वासन मिला है। इस समस्या को लेकर विधायक संदीप सिंह से शिकायत की गई है। वहीं, सांसद सतीश गौतम द्वारा बाईपास बनवाने के कारण उनसे दोबारा संपर्क नहीं किया गया।

-श्रीचंद्र राजपूत, ग्राम प्रधान

विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन पक्का रास्ता न होने से बरसात में बच्चे कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं। गंदे कपड़ों में स्कूल पहुँचने पर उन्हें पहले साफ़ करना पड़ता है।

भविष्य की योजनाएँ

पीएम श्री विद्यालय मार्ग को क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना में शामिल कर नाप-तौल पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी की अनुमति मिलते ही निर्माण शुरू होगा। ग्रामीणों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए प्रशासन से शीघ्र पक्की सड़क बनाने की मांग की है।

वेद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी गंगीरीजयप्रकाश, प्रधानाध्यापक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुनपहर गांव में पीएम श्री विद्यालय तक पहुँचने का मार्ग कैसा है?
सुनपहर गांव में पीएम श्री विद्यालय तक पहुँचने वाला मार्ग कीचड़ और दलदल से बदहाल है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।