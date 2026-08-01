Aligarh News: कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर छात्र व शिक्षक

Aligarh News: छर्रा के गांव सुनपहर में पीएम श्री विद्यालय तक पहुँचने के लिए पक्का मार्ग नहीं है। बारिश में छात्र-छात्राएं कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हैं, जिससे गिरने की घटनाएं होती हैं। ग्राम पंचायत ने सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है।

Aligarh News: छर्रा के गांव सुनपहर में पीएम श्री विद्यालय तक जाने वाला मार्ग कीचड़ व दलदल से बदहाल छर्रा, संवाददाता। विकास खंड गंगीरी की ग्राम पंचायत सुनपहर का राजनीतिक और शैक्षिक महत्व होने के बावजूद आज भी यहां के पीएम श्री विद्यालय तक पहुंचने के लिए पक्का मार्ग नहीं है। बरसात के दिनों में विद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं, शिक्षकों तथा ग्रामीणों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे आए दिन फिसलकर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं।

गांव की राजनीतिक स्थिति सुनपहर गांव से गंगीरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व व शुरगीय विधायक डॉ. राम सिंह तीन बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी क्षेत्र का नेतृत्व किया। उनसे पहले इसी गांव के भगवानदास लोधी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान में यह ग्राम पंचायत विधानसभा अतरौली तथा हाथरस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।गांव में स्थित पीएम श्री विद्यालय जनपद के लगभग 22 पीएम श्री विद्यालयों में शामिल है। गंगीरी ब्लॉक में ऐसे दो विद्यालय हैं-एक छर्रा रफातपुर और दूसरा सुनपहर। विद्यालय में 8 शिक्षक और 2 शिक्षामित्र कार्यरत हैं तथा लगभग 470 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

सड़क निर्माण की स्थिति ग्राम पंचायत के सीमित बजट के कारण गांव की मुख्य सड़क का निर्माण अधर में है। ग्रामीणों को क्षेत्र पंचायत और बीडीओ से सड़क बनवाने का आश्वासन मिला है। इस समस्या को लेकर विधायक संदीप सिंह से शिकायत की गई है। वहीं, सांसद सतीश गौतम द्वारा बाईपास बनवाने के कारण उनसे दोबारा संपर्क नहीं किया गया।

-श्रीचंद्र राजपूत, ग्राम प्रधान

विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन पक्का रास्ता न होने से बरसात में बच्चे कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं। गंदे कपड़ों में स्कूल पहुँचने पर उन्हें पहले साफ़ करना पड़ता है।

भविष्य की योजनाएँ पीएम श्री विद्यालय मार्ग को क्षेत्र पंचायत की कार्ययोजना में शामिल कर नाप-तौल पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी की अनुमति मिलते ही निर्माण शुरू होगा। ग्रामीणों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए प्रशासन से शीघ्र पक्की सड़क बनाने की मांग की है।

वेद प्रकाश, खंड विकास अधिकारी गंगीरीजयप्रकाश, प्रधानाध्यापक