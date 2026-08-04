Aligarh News: व्यापारी को लूटने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार

Aligarh News: अकराबाद, संवाददाता। थाना अकराबाद पुलिस ने 26 जुलाई की रात करहला रोड पर जुझारपुर गेट के पास व्यापारी भाइयों से हुई करीब ₹3 लाख की सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर वारदात में शामिल पांच शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनू, चन्द्रपाल उर्फ चंदू (दोनों निवासी जिरौली हीरा सिंह, अकराबाद), लखन उर्फ भोला निवासी बरानदी, हरदुआगंज, गोविन्द उर्फ भोले और शिवम उर्फ पोती (दोनों निवासी छिडावली, हरदुआगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से ₹30,000, एक अवैध तमंचा, कारतूस, दो चाकू और वारदात में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार, 26 जुलाई की रात करीब 10 बजे व्यापारी किशनपाल सिंह और उनके भाई दीपक दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जुझारपुर गेट के पास घात लगाए बदमाशों ने तमंचे के बल पर उन्हें रोक लिया और 3 लाख रुपये से भरा बैग व मोबाइल लूट लिए। विरोध करने पर भाइयों ने एक बदमाश का तमंचा छीन लिया, जिससे घबराकर आरोपी अपनी एक बाइक मौके पर ही छोड़कर भाग निकले थे।सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि शेष रकम वे खर्च कर चुके हैं। पकड़े गए आरोपी गोविंद उर्फ भोले का पुराना आपराधिक इतिहास है, जिस पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।