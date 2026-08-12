Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: बच्चों के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अकराबाद के गांव जुझारपुर में सोमवार शाम बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें चार लोग घायल हो गए। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है और उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

Aligarh News: बच्चों के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष

Aligarh News: न पुलिस ने पांच नामजदों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा n अकराबाद के गांव जुझारपुर की घटना

अकराबाद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर सोमवार देर शाम दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने से महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

घटना के कारण

पुलिस के अनुसार, रविवार को बच्चों के खेल-खेल में विवाद के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। सोमवार देर शाम इसी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। मारपीट में धीरी सिंह, शैलेंद्र कुमार और निर्मला देवी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने निर्मला देवी, धीरी सिंह और शैलेंद्र कुमार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

पुलिस का कार्रवाई

निर्मला देवी की तहरीर पर पुलिस ने टीटू उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र शिवराज सिंह यादव, सुनील यादव पुत्र शिवराज सिंह, रेखा पत्नी सुनील यादव, सागर पुत्र टीटू उर्फ रविन्द्र यादव और बॉबी पुत्र महाराज सिंह यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

घटना कब हुई थी?
घटना सोमवार देर शाम को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।