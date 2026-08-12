Aligarh News: बच्चों के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष
Aligarh News: अकराबाद के गांव जुझारपुर में सोमवार शाम बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें चार लोग घायल हो गए। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है और उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
Aligarh News: न पुलिस ने पांच नामजदों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा n अकराबाद के गांव जुझारपुर की घटना
अकराबाद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर सोमवार देर शाम दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने से महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।
घटना के कारण
पुलिस के अनुसार, रविवार को बच्चों के खेल-खेल में विवाद के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। सोमवार देर शाम इसी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। मारपीट में धीरी सिंह, शैलेंद्र कुमार और निर्मला देवी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने निर्मला देवी, धीरी सिंह और शैलेंद्र कुमार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
पुलिस का कार्रवाई
निर्मला देवी की तहरीर पर पुलिस ने टीटू उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र शिवराज सिंह यादव, सुनील यादव पुत्र शिवराज सिंह, रेखा पत्नी सुनील यादव, सागर पुत्र टीटू उर्फ रविन्द्र यादव और बॉबी पुत्र महाराज सिंह यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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