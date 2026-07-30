Aligarh News: व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को भेजी जाती थीं महिलाओं की फोटो, संचालक समेत दो भेजे जेल

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्पा की आड़ में देह व्यापार चला रहे सेंटर संचालक समेत दो लोगों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। जबकि तीन महिलाओं को नोटिस देकर थाने से ही जमानत दे दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को महिलाओं की फोटो भेजते थे। चैट पर सबकुछ तय कर लिया जाता था। पुलिस को आरोपियों के फोन में भी आपत्तिजनक चैट्स मिली हैं। सीओ तृतीय सर्वम सिंह व एसीएम के नेतृत्व में बुधवार शाम को पुलिस ने किशनपुर तिराहा स्थित आयुर्वेदिक स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा था। स्पा के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गया है। कमरों में मसाज टेबल के साथ आपत्तिजनक सामान भी मिला। पुलिस के अनुसार बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल स्पा लगता था, लेकिन अंदर का पूरा सेटअप देह व्यापार के लिए किया गया था। मौके से सेंटर संचालक नौरंगाबाद टीले के पास निवासी कुनाल पुत्र दीपक व उसके साथी होली चौक किशनपुर निवासी राजा पुत्र छोटेलाल के अलावा तीन महिलाओं को भी पकड़ा गया। इनमें एक महिला संभल, दूसरी दिल्ली व तीसरी क्वार्सी क्षेत्र की ही है। महिलाओं ने बताया कि आर्थिक मजबूरी के चलते हमें रुपयों का लालच देकर यहां बुलाया गया है। हमसे मसाज के अलावा देह व्यापार कराया जाता है। इस सेंटर को कुनाल और राजा चलाते हैं। कुनाल काउंटर पर बैठता है और ग्राहक की डिमांड के हिसाब से बुकिंग लेता है। राजा भी लंबे समय से यहां काम कर रहा है। वह ग्राहक को केबिन तक पहुंचाने का काम करता है। मामले में आरोपियों के खिलाफ क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने बताया कि संचालक कुनाल व राजा को जेल भेज दिया गया है। महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ा गया है.