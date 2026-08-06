Aligarh News: देह व्यापार की शिकायत पर ओयो होटल व हुक्का बार में छापा, 20 लोग दबोचे
Aligarh News: रोरावर पुलिस ने नादा चौराहे पर डाउन टू अर्थ हुक्का बार और एसआर होटल पर छापेमारी की, जिसमें 19 लोग पकड़े गए। हुक्का बार में युवक-युवतियों के हुक्का पीने के वीडियो वायरल हुए थे। पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया और सीसीटीवी की डीवीआर जब्त की।
Aligarh News: रोरावर क्षेत्र के नादा चौराहे के डाउन टू अर्थ हुक्का बार से संचालक समेत 19 लोग पकड़े n एसआर होटल में छापा, संचालक को पकड़ा
पुलिस की छापेमारी
n पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर जब्त की
लोधा, संवाददाता। रोरावर थाना क्षेत्र में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार और ओयो होटल में देह व्यापार की शिकायतों पर बुधवार को रोरावर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। नादा चौराहे पर डाउन टू अर्थ हुक्का बार से संचालक समेत 19 युवक पकड़े गए। वहीं पास के एसआर होटल से युवक-युवतियां भाग निकले। लेकिन, संचालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस मालिकों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी कब्जे में ले ली है।
सामाजिक हलचल
बुधवार को डाउन टू अर्थ हुक्का बार में युवक-युवतियों के पहुंचने और हुक्का पीने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति ने भी पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को हुक्का बार पर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से 19 युवकों को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार हुक्का बार की आड़ में यहां प्राइवेट केबिन बने हुए थे। इनमें देह व्यापार कराए जाने की भी चर्चा थी। इधर, पुलिस ने नादा चौराहे स्थित एसआर होटल पर भी छापा मारा। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही होटल में मौजूद युवक-युवतियां मौके से निकल गए। पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। एक साथ हुक्का बार और होटल पर हुई पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में संचालित अन्य होटलों के संचालकों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई की सूचना फैलते ही आसपास के कई होटल संचालक अपने होटल बंद कर मौके से चले गए। पुलिस अब क्षेत्र में संचालित अन्य होटलों और उनकी गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।