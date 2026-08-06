Aligarh News: देह व्यापार की शिकायत पर ओयो होटल व हुक्का बार में छापा, 20 लोग दबोचे

लोधा, संवाददाता। रोरावर थाना क्षेत्र में कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार और ओयो होटल में देह व्यापार की शिकायतों पर बुधवार को रोरावर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। नादा चौराहे पर डाउन टू अर्थ हुक्का बार से संचालक समेत 19 युवक पकड़े गए। वहीं पास के एसआर होटल से युवक-युवतियां भाग निकले। लेकिन, संचालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस मालिकों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी कब्जे में ले ली है।

सामाजिक हलचल

बुधवार को डाउन टू अर्थ हुक्का बार में युवक-युवतियों के पहुंचने और हुक्का पीने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसके अलावा एक व्यक्ति ने भी पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को हुक्का बार पर छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से 19 युवकों को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार हुक्का बार की आड़ में यहां प्राइवेट केबिन बने हुए थे। इनमें देह व्यापार कराए जाने की भी चर्चा थी। इधर, पुलिस ने नादा चौराहे स्थित एसआर होटल पर भी छापा मारा। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही होटल में मौजूद युवक-युवतियां मौके से निकल गए। पुलिस ने होटल संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। एक साथ हुक्का बार और होटल पर हुई पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में संचालित अन्य होटलों के संचालकों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई की सूचना फैलते ही आसपास के कई होटल संचालक अपने होटल बंद कर मौके से चले गए। पुलिस अब क्षेत्र में संचालित अन्य होटलों और उनकी गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है।