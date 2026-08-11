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Aligarh News: डीआईजी-एसएसपी ने जांचीं चरित्र सत्यापन की व्यवस्थाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में डीआईजी प्रभाकर चौधरी और एसएसपी नीरज जादौन ने उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण और चरित्र सत्यापन का निरीक्षण किया। वे पुलिस अस्पताल में चल रही प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

Aligarh News: डीआईजी-एसएसपी ने जांचीं चरित्र सत्यापन की व्यवस्थाएं

Aligarh News: अलीगढ़। डीआईजी प्रभाकर चौधरी व एसएसपी नीरज जादौन ने सोमवार को उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण व चरित्र सत्यापन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। परीक्षण व सत्यापन पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में चल रहा है। अधिकारियों ने शारीरिक मानक परीक्षण स्थल, माप-तौल उपकरण, पंजीकरण व्यवस्था, अभ्यर्थियों का कतारबद्ध प्रवेश व निकास, पेयजल व चिकित्सा सुविधा आदि का अवलोकन किया। साथ ही सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष व सुचारू ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

अभ्यर्थियों के साथ शालीन व्यवहार किया जाए और निर्धारित मानकों व नियमों का कड़ाई से अनुपालन करें।

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