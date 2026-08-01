Aligarh News: मारपीट, तोड़फोड़ व धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज
Aligarh News: बरका चौकी क्षेत्र के गांव उदयपुर में सबमर्सिबल के विवाद में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता भारती ने आरोप लगाया कि उसके जेठानी ने गाली-गलौज और मारपीट की। वहीं, गभाना में एक वाहन विवाद में ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है।
Aligarh News: खैर, संवाददाता। बरका चौकी क्षेत्र के गांव उदयपुर में सबमर्सिबल चलाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता भारती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 जुलाई को उसकी जेठानी सरोज ने गाली-गलौज की। अगले दिन सुबह पानी चलाने की बात पर जेठानी ने उसके और बच्चों के साथ मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि 27 जुलाई की शाम जेठ नरेश और जेठानी सरोज ने उनके घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच सबइंस्पेक्टर राकेश कुमार को सौंपी है।
ड्राइवर से मारपीट, गला दबाने का आरोपगभाना। कस्बे के पनिहावर ग्राम के पास एक अर्टिका गाड़ी और टाटा 407 के बीच हुए विवाद में ड्राइवर के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी ड्राइवर रोहित, मयंक शर्मा के साथ टाटा 407 से अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पनिहावर निवासी गौरव से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। आरोप है कि गौरव ने रोहित के साथ मारपीट की और उसका गला दबा दिया, जिससे रोहित की हालत नाजुक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और आरोपी गौरव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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