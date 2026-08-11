Aligarh News: सोशल मीडिया पर कांवड़ खंडित होने की झूठी सूचना देना पड़ा भारी
Aligarh News: खैर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर कांवड़ खंडित करने की झूठी सूचना फैलाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवक ने टैंकर चालक के साथ मारपीट की और बाद में झूठी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की।
Aligarh News: खैर। सोशल मीडिया पर कांवड़ खंडित किए जाने की झूठी सूचना प्रसारित कर लोगों को गुमराह करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कस्बा चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली खैर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार बीती आठ अगस्त को कांवड़ लेकर आ रहे शिवभक्तों के साथ चल रहे एक युवक ने गैस टैंकर को रुकवाकर चालक के साथ मारपीट कर दी थी। टैंकर के वहां से चले जाने के बाद युवक ने सोशल मीडिया पर कांवड़ खंडित किए जाने की झूठी सूचना प्रसारित कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस टीम मौके पर पहुंची।पुलिस ने मामले की जांच करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि टैंकर चालक के साथ विवाद और मारपीट के बाद बचाव के लिए कांवड़ खंडित किए जाने की झूठी सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की वास्तविकता की जांच की और उच्चाधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। मामले में कस्बा चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार की तहरीर पर अनीस सैनी पुत्र योगेश निवासी दाऊजी नगर, बाजना, नौहझील, मथुरा तथा एक अज्ञात के खिलाफ लोगों को एकत्रित करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, मारपीट, गाली गलौज तथा उपद्रव फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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