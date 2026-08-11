Aligarh News: मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी समेत चार गोकश दबोचे, तीन को लगी गोली

Aligarh News: गभाना, संवाददाता। थाना गभाना पुलिस व क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की टीमों ने सोमवार तड़के गोकशी करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को मुठभेड़ में दबोच लिया। इसमें एक 25 हजार का इनामी और शेष तीनों आरोपी सगे भाई व लोधा थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। आरोपियों ने भागने के दौरान पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये लोग गोकशी की घटना करने की तैयारी में थे। इनके पास से तमंचे व गोकशी के औजार बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि सोमवार सुबह सीओ गभाना महेश कुमार के नेतृत्व में गभाना थाना प्रभारी मनोज सिंह की टीम ने सोमना नहर के समीप चेकिंग करने के दौरान एक सफेद कार को रोकने का प्रयास किया। कार सवारों ने पुलिस को देखकर कार तेजी से भगाते हुए बैरियर में टक्कर मारी और भागने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीमों ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें तीन लोग व्यक्ति घायल हो गए। बाद में पुलिस ने चारों ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम लोधा क्षेत्र के गांव रायट निवासी दिलशाद, उसका भाई अजमत व करुआ उर्फ नौशाद के अलावा गांव रायट का ही दानिश पुत्र मौजी है। घायल दिलशाद, अजमत व करुण को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इनके पास से कार, चार तमंचे, 15 जिंदा व खोखा कारतूस, एक चाकू, गंडासा बरामद हुआ है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ व आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है。