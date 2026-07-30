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Aligarh News: रंजिश में युवक व परिजनों पर किया जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: बरसात के विवाद और पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर गांव दुम्हैरा में 12 लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीड़ित को गंभीर रूप से घायल किया। उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: रंजिश में युवक व परिजनों पर किया जानलेवा हमला

Aligarh News: n बारह नामजद आरोपियों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

पुरानी रंजिश का मामला

अकराबाद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव दुम्हैरा में पुरानी रंजिश और रास्ते के विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 12 लोगों ने युवक को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों और लोहे की रोड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी और परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीच-बचाव में मारपीट

गांव दुम्हैरा निवासी एसपी खां पुत्र राजुद्दीन खां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते रविवार शाम वह अपने काम से घर लौट रहे थे। आरोप है कि गांव के ही बिट्टू, मुबीन, जासीम, सज्जन, विट्टन, पारी, लली, तालिब, सोहेल, कुम्मार साहब, सब्बीर और गलफसा ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की और लोहे की रोड से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित के अनुसार शोर सुनकर बचाने पहुंची उनकी पत्नी परवीन और परिजन अमन के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ितों का पर मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोप है कि मेडिकल कराकर लौटते समय भी आरोपियों ने रास्ते में दोबारा हमला कर दिया। थाना अकराबाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

मारपीट और अभद्रता का मामला

रास्ते में रोककर बुजुर्ग से मारपीट, मुकदमा दर्ज

खैर। बरका चौकी क्षेत्र के गांव मऊ में डायलिसिस कराकर लौट रहे एक बुजुर्ग के साथ रास्ते में रोककर मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित रतिपाल ने पुलिस को बताया कि 22 जुलाई को वह अपने बेटे मनोज के साथ बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक खराब होने पर उन्होंने बेटे को भेज दिया और खुद पैदल आने लगे। इसी बीच गांव के सत्येंद्र ने शराब के नशे में उन्हें रोक लिया। आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लोहे की सरिया से उन पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर लोगों के जुटने पर आरोपी भाग गया। एसएचओ संजीव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

क्या गांव दुम्हैरा में कोई हमला हुआ?
हाँ, गांव दुम्हैरा में एक युवक पर 12 लोगों ने जानलेवा हमला किया।
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