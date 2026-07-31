Aligarh News: व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को भेजी जाती थीं महिलाओं की फोटो, संचालक समेत दो भेजे जेल
Aligarh News: अलीगढ़ में एक आयुर्वेदिक स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार को पुलिस ने उजागर किया है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीन महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ दिया गया। आरोपी व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को महिलाओं की तस्वीरें भेजते थे, जबकि पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री तथा चैट्स भी बरामद की हैं।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी थाना क्षेत्र में आयुर्वेदिक स्पा की आड़ में देह व्यापार चला रहे सेंटर संचालक समेत दो लोगों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। जबकि तीन महिलाओं को नोटिस देकर थाने से ही जमानत दे दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपी व्हॉट्सएप पर ग्राहकों को महिलाओं की फोटो भेजते थे। चैट पर सबकुछ तय कर लिया जाता था। पुलिस को आरोपियों के फोन में भी आपत्तिजनक चैट्स मिली हैं। सीओ तृतीय सर्वम सिंह व एसीएम के नेतृत्व में बुधवार शाम को पुलिस ने किशनपुर तिराहा स्थित आयुर्वेदिक स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा था। स्पा के अंदर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद किया गया है। कमरों में मसाज टेबल के साथ आपत्तिजनक सामान भी मिला। पुलिस के अनुसार बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल स्पा लगता था, लेकिन अंदर का पूरा सेटअप देह व्यापार के लिए किया गया था। मौके से सेंटर संचालक नौरंगाबाद टीले के पास निवासी कुनाल पुत्र दीपक व उसके साथी होली चौक किशनपुर निवासी राजा पुत्र छोटेलाल के अलावा तीन महिलाओं को भी पकड़ा गया। इनमें एक महिला संभल, दूसरी दिल्ली व तीसरी क्वार्सी क्षेत्र की ही है। महिलाओं ने बताया कि आर्थिक मजबूरी के चलते हमें रुपयों का लालच देकर यहां बुलाया गया है। हमसे मसाज के अलावा देह व्यापार कराया जाता है। इस सेंटर को कुनाल और राजा चलाते हैं। कुनाल काउंटर पर बैठता है और ग्राहक की डिमांड के हिसाब से बुकिंग लेता है। राजा भी लंबे समय से यहां काम कर रहा है। वह ग्राहक को केबिन तक पहुंचाने का काम करता है। मामले में आरोपियों के खिलाफ क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने बताया कि संचालक कुनाल व राजा को जेल भेज दिया गया है। महिलाओं को नोटिस देकर छोड़ा गया है.
28 हजार रुपये किराये पर ली थी बिल्डिंग :
पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 5,490 रुपये व तीन मोबाइल फोन मिले हैं। कुनाल ने पूछताछ में बताया कि वह नियमित ग्राहकों को व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से संपर्क करता है और उनको महिलाओं के फोटो भेजकर बुलाता है। भेजा गया फोटो बाद में डिलीट कर देता है। फोन में कई ग्राहकों से आपत्तिजनक व्हाट्सएप्प चैट मौजूद हैं। पूछने में उसने बताया कि यह बिल्डिंग सुखराम सिंह उर्फ बाबू भाई निवासी किशनपुर से किराये पर ली है। इसका किराया 28 हजार रुपये प्रतिमाह देता है। उनकी जानकारी में है कि यहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा है.
एक साल में पांच से अधिक सेंटरों पर कार्रवाई :
शहर में पिछले एक साल में पांच से अधिक ऐसे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई हो चुकी हैं, जहां देह व्यापार हो रहा था। इसी साल जनवरी में पुलिस ने सिविल लाइन क्षेत्र रोड स्थित कॉम्प्लेक्स में चल रहे स्पा सेंटर में पहले फर्जी ग्राहक बनाकर पुलिसकर्मी को भेजा गया था। फिर सीओ तृतीय सर्वम सिंह और एसीएम के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा था। यहां से महिलाओं समेत कुल 14 लोग पकड़े गए थे। इसी तरह फरवरी में मैरिस रोड स्थित प्लाजा में एक और मसाज सेंटर पकड़ा गया था। यहां से महिलाओं समेत नौ लोग गिरफ्तार हुए थे। केबिन और रिसेप्शन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी.
धड़ल्ले से दर्जनों स्पा सेंटर, रडार पर आए :
सूत्रों के अनुसार केवल रामघाट रोड और मैरिस रोड ही दर्जनों ऐसे स्पा सेंटर संचालित हैं, जहां मसाज की आड़ में धड़ल्ले से देह व्यापार हो रहा है। आसपास के जिलों के अलावा दिल्ली से लड़कियों को यहां बुलाया जाता है। इसी क्रम में पुलिस ने ऐसे कुछ सेंटरों पर गोपनीय निगरानी शुरू कर दी है। सीओ ने सभी चौकी प्रभारियों को हिदायत दी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में इस तरह की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी.
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