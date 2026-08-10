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Aligarh News: एसआई से मारपीट में तीन आरोपियों का किया चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: छर्रा, कोतवाली क्षेत्र के सांकरा अलीगढ़ चौराहे पर पुलिस गश्त के दौरान वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने एसआई नरेश कुमार के साथ मारपीट की, जिसके चलते उन्हें चोटें आईं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

Aligarh News: एसआई से मारपीट में तीन आरोपियों का किया चालान

Aligarh News: छर्रा, संवाददाता। थाना छर्रा कोतवाली क्षेत्र के सांकरा अलीगढ़ चौराहे पर रात के समय पुलिस गश्त और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए चालान किया है। जानकारी के अनुसार एसआई नरेश कुमार पुलिस टीम के साथ रात में सांकरा अलीगढ़ चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उनके साथ एस आई बिकी शर्मा, रजत खोखर सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल तेज गति से वहां पहुंची और अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

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पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल सवारों से एसआई नरेश कुमार ने वाहन के कागजात के संबंध में पूछताछ की। इसी दौरान आरोपियों ने एससआई के साथ मारपीट कर दी जिससे वह जमीन पर गिर गए। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करते हुए कई वार किए। मामले में पुलिस ने जयप्रकाश पुत्र गजराज उर्फ गिरीश निवासी बरौली, पवनेश उर्फ विशेष पुत्र अजय सिंह तथा तरुण पुत्र तेजपाल, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी रूपपुर, थाना बिधूना, जनपद औरैया को गिरफ्तार किया। एसआई नरेश कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों का आज चालान कर दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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