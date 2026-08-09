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Aligarh News: बीयर पिलाने से मना किया तो सिपाही ने लूटे 60 हजार, दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: रोरावर क्षेत्र में एक युवक से बीयर पीने को लेकर विवाद होने पर मुरादाबाद के सिपाही सतेन्द्र ने युवक गुड्डू से 60 हजार रुपये लूट लिए। आरोपी ने गुड्डू के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 55 हजार रुपये बरामद किए हैं।

Aligarh News: बीयर पिलाने से मना किया तो सिपाही ने लूटे 60 हजार, दबोचा

Aligarh News: लोधा, संवाददाता। रोरावर क्षेत्र में शराब के ठेके के बराबर में बीयर पी रहे युवक से बीयर पिलाने को लेकर विवाद के बाद 60 हजार रुपये लूटने के आरोप में पुलिस ने मुरादाबाद के सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी ने युवक के साथ मारपीट करके उसकी जेब में रखे 60 हजार रुपये निकाल लिए थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 55 हजार रुपये बरामद किए हैं। सिपाही पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। घटना 5 अगस्त की शाम करीब 6बजे की है। मामले में रोरावर थाना क्षेत्र की शिफा कॉलोनी निवासी गुड्डू पुत्र निजामुद्दीन ने दी तहरीर में बताया कि वह इब्राहिमपुर स्थित शराब के ठेके के बराबर में बीयर पी रहे थे।

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इसी दौरान वहां सतेन्द्र पुत्र रामसिंह निवासी हैवतपुर फगोई सदलपुर थाना लोधा पहुंच गया। आरोप है कि सतेन्द्र ने उससे बीयर पिलाने को कहा। गुड्डू ने बीयर पिलाने से मना किया तो आरोपी ने खुद को पुलिस वाला बताते हुए रौब गांठा। इसके बाद सतेन्द्र ने गुड्डू के साथ थप्पड़ों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी जेब में रखे 60 हजार रुपये निकाल लिए। गुड्डू ने रुपये ले जाने का विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सतेन्द्र के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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