Aligarh News: पुलिस से अभद्रता में सपा नेता गिरफ्तार,भेजा जेल
Aligarh News: अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस व सपाईयों के बीच हुई झड़प के मामले में फरार चल रहे सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुख्य आरोपी समेत दो पहले से जेल में हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस व सपाईयों के बीच हुई झड़प के मामले में फरार चल रहे सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें पुलिस से अभद्रता व आगजनी के प्रयास के आरोप थे। इससे पहले मुख्य आरोपी समेत दो को जेल भेजा जा चुका है। अन्य फरार फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
मामले का background
बता दें कि मामले में एसआई विनोद कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि बीते शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ अराजकतत्वों द्वारा माहौल खराब करने के लिए सरेराह पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। रोकने पर मोहसिन मेवाती, सादाब जैदी, गोपाल सैनी, जैकी ठाकुर, बाबू जवां, सुफियान ऊपरकोट, सौरव वाल्मिकी व 30-40 अज्ञात व्यक्ति पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगे। इसी बीच पुतला छीनने वाले आरक्षी का पीछा करने लगे तो इंस्पेक्टर सिविल लाइन सत्यवीर सिंह बीच में आ गए और उपद्रवियों को समझाने लगे। न मानने पर उपद्रवी गालीगलौच व जान से मारने की धमकी देने लगे और सड़क को जाम कर दिया था। सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गालीगलौच, अभद्र भाषा, जान से मारने की धमकी दी गई और आगजनी का प्रयास किया गया था। मामले में पुलिस आरोपी गोपाल सैनी, बाबू सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मंगलवार को पुलिस ने मोहसिन मेवाती को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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