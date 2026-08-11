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Aligarh News: रिटायर्ड दरोगा के घर से रुपये चोरी करने वाले दंपति गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रामनगर में रिटायर्ड दरोगा के घर से साढ़े सात लाख रुपये चोरी होने पर पुलिस ने किराएदार दंपति को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3.21 लाख रुपये और चोरी की धनराशि से खरीदी एक टूटी स्कूटी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

Aligarh News: रिटायर्ड दरोगा के घर से रुपये चोरी करने वाले दंपति गिरफ्तार

Aligarh News: अलीगढ़। बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रामनगर में रिटायर्ड दरोगा के घर से साढ़े सात लाख रुपए चोरी करने के मामले में पुलिस ने किराएदार दंपति को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3.21 लाख रुपये, चोरी के रुपये से खरीदी एक एक्टिवा स्कूटी व तमंचा बरामद किया है। रामनगर निवासी खड़ग सिंह जादौन रिटायर्ड दरोगा हैं। उन्होंने मुकदमे में कहा था कि बीते 25 जुलाई को घर में रखे साढ़े सात लाख रुपए लेकर किराएदार परिवार समेत फरार हो गया। उन्होंने फोन पर संपर्क किया तो फोन बंद है। सीओ द्वितीय धनंजय सिंह ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए गए।

इस आधार पर रविवार को हाथरस के गांव नयाबांस निवासी आरोपी पंकज दुबे व उसकी पत्नी ममता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी की धनराशि करीब ₹एक लाख चार हजार रुपये से होंडा एक्टिवा स्कूटी व एक तमंचा खरीदा था। शेष धनराशि को घरेलू सामान, बच्चों की खरीदारी, उधारी चुकाने व व्यापार में खर्च कर दिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

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