Aligarh News: मारपीट फायरिंग में दो महिलाओं समेत नौ गिरफ्तार,गांव में पीएसी तैनात

विवाद की पृष्ठभूमि

बता दें कि गांव गोरना रसीदपुर निवासी गजपाल और मानपाल में दो साल से पाइप लाइन बिछाने को लेकर रंजिश चल रही है। मामला अदालत में विचाराधीन हैं। सोमवार को गजपाल पक्ष से कपिल और मानपाल पक्ष से अंनत के बीच फोन पर गाली गलौज हो गई। मंगलवार को कपिल पक्ष के लोग अनंत के घर पर शिकायत करने चले गए। वहां फिर से दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि इसके कुछ देर बाद कपिल पक्ष के लोग फिर से आ गए थे। गाली गलौज करते हुए दोनों पक्षों में मारपीट फायरिंग हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने दोनों पक्षों के जितेश उर्फ जीतू, आयुष उर्फ नोनू, दीपक उर्फ छोटू, कपिल, विशाल, मधुर, गजराज, पंकज, पुलकित उर्फ गोल्डी, सौरभ, अनीता, संगीता और गुंजन सहित 13 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को पुलिस ने दोनों पक्षों से दीपक उर्फ छोटे, आयुष उर्फ नोनू, जितेश उर्फ जीतू, कपिल, गजपाल, सर्जन खान उर्फ संजय चौहान, गुंजन, संगीता और अनीता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से तीन तमंचे बरामद किए हैं। एहतियात गांव में पीएसी तैनात की गई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश किया,जहां से जेल भेज दिया।