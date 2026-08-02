Aligarh News: गैस सिलेंडर चोरी मामले में चार आरोपी दबोचे

पालीमुकीमपुर, संवाददाता। थाना पुलिस ने क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 15 गैस सिलेंडर, 30 हजार रुपये नकद, घटना में इस्तेमाल एक पिकअप मैक्स गाड़ी और दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

चोरी की घटना

प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि बीती 17/18 जुलाई की रात गांव विशनपुर वाहनपुर स्थित एएस अतरौली एचपी गैस एजेंसी के गोदाम से अज्ञात चोर 210 घरेलू गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए थे। एजेंसी संचालक आमिर की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर चार आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सौरव (गौतमबुद्धनगर), अंकित कुमार (हरदोई), गोपी सिंह (लखीमपुर खीरी) और संतोष साहू (बिहार) के रूप में हुई है।पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी सौरव पर पहले से ही गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(2) बढ़ाई है। शनिवार शाम सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस बाकी सिलेंडरों की बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है。