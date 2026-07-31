Aligarh News: खनन रोकने गई पुलिस पर चढ़ाया डंपर, दो सिपाही घायल, दो गिरफ्तार

​गोंडा, संवाददाता। क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार को अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन रोकने गई पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से आरोपियों ने डंपर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें दो सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने घेरकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध खनन में प्रयुक्त दो डंपर, एक जेसीबी मशीन, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

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सीओ इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि गुरुवार तड़के तीन बजे थाना गोंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव कुंवरपुर की ओर से अवैध खनन करके दो डंपर और एक जेसीबी मशीन भ्यामिल मंदिर की ओर आ रहे हैं। ​सूचना मिलते ही गोंडा एसओ मोनू कुमार आर्य के नेतृत्व में पुलिस ने बरौला श्मशान घाट के पास घेराबंदी कर वाहनों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देख डंपर चालकों ने रुकने के बजाय तेज रफ्तार से पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। इस दुस्साहसिक प्रयास में दो कांस्टेबलों को चोटें आईं। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए घेराबंदी कर मौके से दो आरोपियों को दबोच लिया। ​गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान खैर क्षेत्र के गांव भगतगढ़ी निवासी बॉबी पुत्र राजेंद्र व गोंडा क्षेत्र के मजूपुर निवासी अजीत सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह हैं। पूछताछ में फरार अभियुक्तों के नाम गांव मजूपुर निवासी कुणाल व ओमवीर उर्फ छोटू फौजी प्रकाश में आए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।