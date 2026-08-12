Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: ओजोन सिटी में लगे शिविर में 60 लोगों ने किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: अलीगढ़ में ओजोन ग्रुप की 21वीं वर्षगांठ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 60 लोगों ने रक्तदान किया। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रिंकू सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिविर को लीलावती चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने सहयोग दिया। रक्तदाताओं को आयोजन समिति ने सम्मानित किया।

Aligarh News: ओजोन सिटी में लगे शिविर में 60 लोगों ने किया रक्तदान

Aligarh News: अलीगढ़। ओजोन ग्रुप की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को ओजोन सिटी के क्लब हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 60 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रिंकू सिंह उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन लीलावती चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से किया गया। रक्तदाताओं को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करते हुए आयोजन समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। ओजोन सिटी के चेयरमैन प्रवीण मंगला, डायरेक्टर सागर मंगला, जनरल मैनेजर शैलेंद्र चौधरी, डीजीएम रवि गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर विक्रम सिंह, आकाश भट्ट, अमित कौशिक, कमाल खान सहित ओजोन सिटी के अधिकारी, कर्मचारी एवं सोसाइटी के लोगों ने रक्तदान किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।