Aligarh News: ओजोन सिटी में लगे शिविर में 60 लोगों ने किया रक्तदान
Aligarh News: अलीगढ़ में ओजोन ग्रुप की 21वीं वर्षगांठ पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 60 लोगों ने रक्तदान किया। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रिंकू सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिविर को लीलावती चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने सहयोग दिया। रक्तदाताओं को आयोजन समिति ने सम्मानित किया।
Aligarh News: अलीगढ़। ओजोन ग्रुप की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार को ओजोन सिटी के क्लब हाउस में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 60 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रिंकू सिंह उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन लीलावती चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सहयोग से किया गया। रक्तदाताओं को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित करते हुए आयोजन समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया। ओजोन सिटी के चेयरमैन प्रवीण मंगला, डायरेक्टर सागर मंगला, जनरल मैनेजर शैलेंद्र चौधरी, डीजीएम रवि गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर विक्रम सिंह, आकाश भट्ट, अमित कौशिक, कमाल खान सहित ओजोन सिटी के अधिकारी, कर्मचारी एवं सोसाइटी के लोगों ने रक्तदान किया।
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