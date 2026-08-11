Aligarh News: स्मार्ट बिलिंग से जुड़ेंगे 21 हजार और बिजली उपभोक्ता
Aligarh News: अलीगढ़ में पुराने ईईएसएल स्मार्ट मीटरों को नए स्मार्ट मीटरों से बदला जा रहा है। विभाग ने 40 हजार उपभोक्ताओं में से 18,940 मीटर बदले हैं। नए मीटर इंस्टालेशन का उद्देश्य विद्युत सेवाओं में सुधार करना है। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है ताकि यह प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली उपभोक्ताओं के परिसरों में लगे पुराने ईईएसएल स्मार्ट मीटर अब नए स्मार्ट मीटरों से बदले जा रहे हैं। ईईएसएल के मौजूदा स्मार्ट मीटरों का अनुबंध समाप्त होने के दृष्टिगत विभाग ने चरणबद्ध तरीके से मीटर प्रतिस्थापन की प्रक्रिया शुरू की है। शहर में करीब 40 हजार उपभोक्ताओं के यहां पुराने मीटर लगे हैं, जिनमें से अब तक 18,940 मीटर बदले जा चुके हैं। शेष 21,060 उपभोक्ताओं के मीटर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत बदले जाएंगे। विभाग के अनुसार, विद्युत सेवाओं को और बेहतर व सुचारु बनाने के उद्देश्य से पुराने मीटर बदले जा रहे हैं। वर्तमान में लगे ईईएसएल स्मार्ट मीटरों का अनुबंध समाप्त होने के कारण जीएमआर कंपनी के नए मीटर लगाए जा रहे हैं।
मीटर बदलने के लिए विभाग और अधिकृत एजेंसी की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंच रही हैं। कुछ स्थानों पर उपभोक्ताओं की ओर से मीटर बदलवाने को लेकर असहमति सामने आई है, हालांकि विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया भविष्य में बिलिंग और मीटर संबंधी सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव ने बताया कि नए स्मार्ट मीटर पोस्टपेड व्यवस्था पर आधारित होंगे। उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल की जानकारी दी जाएगी। बिल जारी होने के बाद भुगतान के लिए 15 दिन की नियत तिथि मिलेगी। इसके बाद नियमानुसार सात दिन की अतिरिक्त अवधि के पश्चात कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा सकेगी। उपभोक्ताओं से अपील है कि अधिकृत टीम के क्षेत्र में पहुंचने पर सहयोग करें और पुराने मीटर को नए स्मार्ट मीटर से अवश्य बदलवाएं, ताकि भविष्य में बिलिंग, मीटर मेंटेनेंस और तकनीकी सेवाओं में किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंLokesh Sharma
संक्षिप्त परिचय लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।
विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।
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