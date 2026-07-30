Aligarh News: वादकारियों को निष्पक्ष न्याय दिलाना प्रथम कर्तव्य: एसडीएम न्यायिक
Aligarh News: नवागत एसडीएम न्यायिक पराग माहेश्वरी ने अधिवक्ताओं से बैठक कर अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने निष्पक्षता और समयबद्ध न्याय पर जोर देते हुए बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायिक निर्णयों में दबाव से मुक्ति और युवा अधिवक्ताओं को अवसर देने का आग्रह किया।
Aligarh News: खैर, संवाददाता। नवागत एसडीएम न्यायिक पराग माहेश्वरी ने बुधवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं से परिचयात्मक बैठक कर अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय दिलाना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अपेक्षाएँ
परिचय कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र शर्मा ने कहा कि न्यायिक निर्णय केवल उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव से मुक्त रहना आवश्यक है। पूर्व बार अध्यक्ष अमर सिंह ने न्यायिक कार्यों में व्यवहारिक एवं न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ युवा अधिवक्ताओं को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर देने की अपेक्षा जताई।
अधिवक्ताओं का स्वागत
सिविल बार एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन प्रेमपाल शर्मा, अध्यक्ष शिशुपाल शर्मा, महामंत्री अनूपगिरि गोस्वामी, फौजदारी बार के चेयरमैन बीडी वर्मा, अध्यक्ष विनोद शर्मा एवं महामंत्री रवि कुमार सहित अनेक अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायिक का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में राजपाल सिंह मालान, मदनमोहन गौतम, शिवनारायण शर्मा, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, बलवीर सिंह, भूपेंद्र शर्मा, सुल्तान शर्मा, रामगोपाल शर्मा, ललित मिश्रा, सुनील चौहान, घनश्याम शर्मा, अजय चौहान, पीके पाराशर, पंकज शर्मा आदि मौजूद थे।
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