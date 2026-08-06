Aligarh News: समस्या: मंदिर, चिकित्सालय व जिम परिसर में जलभराव
Aligarh News: चंडौस के नगला पदम गांव में जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है। हनुमान मंदिर, आयुर्वेदिक अस्पताल और ओपन जिम में आने जाने में लोगों को कठिनाई हो रही है। यह समस्या सिर्फ स्थानीय नहीं है, बल्कि आसपास के कई गांवों को प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है।
Aligarh News: चंडौस, संवददाता। विकास खंड क्षेत्र के गांव नगला पदम में जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। गांव के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा युवाओं और बुजुर्गों के लिए स्थापित ओपन जिम एक ही परिसर में स्थित हैं, लेकिन चारों ओर पानी भरा रहने से श्रद्धालुओं, मरीजों और व्यायाम करने आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग केवल नगला पदम तक सीमित नहीं है, बल्कि नगला बादाम, दीवा हमीदपुर, नगला जैत, सुरेंद्र नगर, शांति नगर और मढ़ी सहित कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है।
प्रतिदिन इन गांवों के सैकड़ों ग्रामीण एवं राहगीर इसी रास्ते से आवागमन करते हैं, लेकिन जलभराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। बरसात के दौरान स्थिति और भी बदतर हो जाती है तथा दुर्घटनाओं और संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से मांग की है कि समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए और सड़क को शीघ्र दुरुस्त कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके तथा मंदिर, चिकित्सालय और जिम तक आवागमन सुगम हो सके। ग्रामीणों में नीटू चौहान, गजेंद्र चौहान, एमपी रामवीर प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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