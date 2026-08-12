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Aligarh News: बड़ा खुर्द में अज्ञात महिला का मिला शव, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: बड़ा खुर्द गांव में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और शिनाख्ती का प्रयास जारी है।

Aligarh News: बड़ा खुर्द में अज्ञात महिला का मिला शव, हत्या की आशंका

Aligarh News: n महिला की उम्र 30 वर्ष के लगभग बताई जा रही n पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लििए भेजाइगलास संवाददाता। बहादुरपुर चौकी क्षेत्र के गांव बड़ा खुर्द में मंगलवार शाम नवनिर्मित गौशाला परिसर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। हत्या कर शव फैंकने की आशंका व्यक्त की जा रही है।ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने फील्ड यूनिट टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया है। महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आसपास के गांवों और क्षेत्रों में भी महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे बड़ा खुर्द गांव में नवनिर्मित गौशाला के ग्राउंड में अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर अधिकारियों ने फील्ड यूनिट के साथ मौके का निरीक्षण किया। मृत्यु के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटना का शीघ्र खुलासे को पुलिस की टीमें गठित की हैं।

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